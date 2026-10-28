رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با وجود تغییر در برخی مسیرهای وارداتی و محدودیتهای احتمالی در برخی بنادر جنوبی، فرآیند واردات و ترخیص کالا بهطور منظم از طریق مسیرهای جایگزین در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با بیان اینکه در تأمین اقلام اساسی مشکلی وجود ندارد، گفت: در بخش عمده کالاهای اساسی افزایش قیمت ناگهانی یا بحرانی در تأمین مشاهده نمیشود و روند عرضه کالاها مطابق با نرخهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.

به گفته وی، با وجود تغییر در برخی مسیرهای وارداتی و محدودیتهای احتمالی در برخی بنادر جنوبی، فرآیند واردات و ترخیص کالا بهطور منظم از طریق مسیرهای جایگزین در حال انجام است.

کنگری ادامه داد: اگرچه نوسانات نرخ ارز میتواند بر قیمت تمامشدۀ کالاها اثر داشته باشد، اما تا این لحظه در بخش روغن خوراکی افزایش قیمت جدیدی مصوب نشده و کالاها با همان نرخهای قبلی در بازار عرضه میشوند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره وضعیت حبوبات در بازار بیان کرد: حبوبات به دلیل واردات انبوه و موجودی مناسب در انبارها، بهصورت رقابتی و با قیمت مناسب در دسترس مصرفکنندگان قرار دارد.

وی با بیان اینکه شکر مورد نیاز کشور تأمین است، افزود: در حال حاضر هر کیلو شکر با نرخ ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان در بنکداریها عرضه میشود که با احتساب ۱۵ درصد سود به دست مصرفکننده نهایی میرسد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه آغاز ترخیص برنجهای وارداتی منجر به تنظیم بازار و تعدیل قیمتها میشود، گفت: بازار از نظر تأمین کالا بهطور مستمر از سوی دستگاههای ذیربط و نظارتی رصد میشود تا کمبودی ایجاد نشود.