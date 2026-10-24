نیروی هوایی فیلیپین اعلام کرد در پی سقوط دو فروند هواپیمای آموزشی SF-۲۶۰ در جریان یک پرواز آموزشی در پایگاه هوایی فرناندو، چهار خلبان جان خود را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی هوایی فیلیپین روز شنبه تأیید کرد که چهار خلبان در پی سقوط دو فروند هواپیمای آموزشی SF-۲۶۰ در جریان یک پرواز آموزشی در پایگاه هوایی فرناندو کشته شدند.

این سانحه روز جمعه، ساعت ۱۵:۵۱ به وقت محلی رخ داد.

نیروی هوایی فیلیپین اعلام کرد: «هر دو هواپیما در محدوده پایگاه سقوط کردند و تلفات دیگری گزارش نشده است.»

ارتش فیلیپین همچنین اعلام کرد تحقیقات برای مشخص شدن علت این سانحه آغاز شده است و تمامی هواپیما‌های SF-۲۶۰ تا اطلاع ثانوی و به‌عنوان اقدامی احتیاطی برای تأمین ایمنی، زمین‌گیر شده‌اند.

منبع: بریکینگ دِ نیوز