باشگاه خبرنگاران جوان - ورزش منظم از دوران کودکی به تقویت استخوان‌ها و حفظ سلامت آنها در سال‌های بعد کمک می‌کند. دویدن، پریدن و ورزش‌هایی مانند فوتبال و والیبال، در صورت تناسب با سن و شرایط جسمانی، می‌توانند برای رشد و استحکام استخوان‌ها مفید باشند؛ در مقابل، کم‌تحرکی و نشستن طولانی‌مدت، فرصت فعالیت بدنی را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، گنجاندن ورزش و بازی‌های پرتحرک در برنامه روزانه کودکان اهمیت زیادی دارد.

در سنین بالاتر نیز پیاده‌روی منظم، از جمله پیاده‌روی با سرعت متناسب با توان فرد، می‌تواند به حفظ سلامت کمک کند. برای سالمندان و افرادی که محدودیت حرکتی دارند، تمرین‌های تقویت عضلات و ورزش‌هایی مانند شنا نیز می‌توانند مفید باشند و به حفظ توان حرکتی کمک کنند. البته افراد مبتلا به پوکی استخوان باید نوع و شدت ورزش را با توجه به وضعیت استخوان‌ها و خطر شکستگی انتخاب کنند و پیش از انجام فعالیت‌های پرفشار یا حرکات همراه با خم‌شدن و چرخش شدید ستون فقرات، با پزشک یا فیزیوتراپیست مشورت کنند.