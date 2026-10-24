باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی زاده مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی گفت: درهفت ماهه امسال ۱۵ هزار و ۷۶۴ نفر برای اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱ نفر موفق به اهدای خون و پلاکت شدند.

او افزود: از مجموع مراجعه‌کنندگان ۱۴ هزار و ۴۹۷ نفر مرد و هزار و ۲۶۷ نفر زن بودند.

مهدی زاده عنوان کرد: همچنین در این مدت، ۸ هزار و ۵۵۷ نفر از مراجعه‌کنندگان را اهداکنندگان مستمر تشکیل دادند و ۲ هزار و ۹۲۳ نفر نیز برای نخستین بار برای اهدای خون مراجعه کردند.

‌مدیرکل انتقال خون خراسان جنوبی با اشاره به آمار اهدای پلاکت در استان اظهار کرد: در ۷ ماهه امسال، ۶۷۹ نفر برای اهدای پلاکت مراجعه کرده اند که از این تعداد، ۵۰۵ نفر موفق به اهدای پلاکت شدند.

او با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر مردم در اهدای خون، از شهروندان خراسان جنوبی دعوت کرد با مراجعه به مراکز انتقال خون استان، در تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران مشارکت کنند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است، ادامه داد: اهدای خون نباید تنها به زمان وقوع حوادث و شرایط اضطراری محدود شود، بلکه حضور منظم و مستمر اهداکنندگان برای تأمین ذخایر خونی و پاسخ‌گویی به نیاز بیماران ضروری است.

منبع: روابط عمومی اداره کل انتقال خون خراسان جنوبی