باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی بیات‌منش کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی سلامت مالی بانک‌هاست که نشان می‌دهد یک بانک تا چه اندازه از سرمایه کافی برای پوشش ریسک‌های ناشی از فعالیت‌های خود برخوردار است. این شاخص در واقع مشخص می‌کند که سرمایه بانک در مقایسه با دارایی‌ها و تعهدات ریسک‌پذیر آن چه وضعیتی دارد و تا چه حد می‌تواند در برابر زیان‌های احتمالی مقاومت کند بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود، منابع سپرده‌گذاران را جمع‌آوری و در قالب تسهیلات و سایر فعالیت‌های مالی به کار می‌گیرند؛ بنابراین طبیعی است که در معرض ریسک‌هایی مانند بازپرداخت نشدن تسهیلات، کاهش ارزش دارایی‌ها و نوسانات اقتصادی قرار داشته باشند. در چنین شرایطی، سرمایه بانک نقش یک پشتوانه را ایفا می‌کند تا در صورت بروز زیان، فشار ناشی از آن مستقیماً به سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان منتقل نشود.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نسبت کفایت سرمایه صرفاً یک عدد در صورت‌های مالی بانک‌ها نیست، اظهار کرد: اهمیت این شاخص زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم ضعف سرمایه می‌تواند توان بانک برای ادامه فعالیت، مدیریت ریسک و تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. بانکی که از سرمایه متناسب با حجم و ریسک فعالیت‌های خود برخوردار باشد، در مواجهه با شوک‌های اقتصادی قدرت مانور بیشتری خواهد داشت و می‌تواند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهد نسبت کفایت سرمایه از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر مجموع دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید. در این محاسبه، همه دارایی‌ها از نظر میزان ریسک یکسان در نظر گرفته نمی‌شوند و متناسب با ریسک هر دارایی، وزن مشخصی برای آن لحاظ می‌شود. به همین دلیل، افزایش حجم دارایی‌های بانک بدون توجه به میزان سرمایه و ریسک‌های مرتبط با آن، لزوماً به معنای بهبود وضعیت مالی بانک نیست.

او در ادامه به اهمیت رعایت حداقل‌های تعیین‌شده برای این شاخص اشاره کرد و گفت: تعیین حد مشخص برای کفایت سرمایه با این هدف انجام می‌شود که بانک‌ها متناسب با میزان ریسک فعالیت‌های خود، از پشتوانه مالی کافی برخوردار باشند. در چارچوب ضوابط نظارتی، نسبت ۸ درصد به‌عنوان حداقل معیار متعارف کفایت سرمایه شناخته می‌شود؛ هرچند الزامات اجرایی و برنامه‌های افزایش سرمایه ممکن است با توجه به مقررات و شرایط هر گروه از بانک‌ها متفاوت باشد پایین بودن نسبت کفایت سرمایه می‌تواند نشانه‌ای از عدم تناسب میان سرمایه بانک و ریسک‌های موجود در ترازنامه آن باشد. در چنین وضعیتی، بانک برای جبران ضعف مالی خود ممکن است ناچار شود برنامه افزایش سرمایه، اصلاح ساختار مالی، مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها یا کنترل رشد فعالیت‌های پرریسک را در دستور کار قرار دهد. البته ارزیابی دقیق وضعیت هر بانک باید در کنار شاخص‌هایی مانند کیفیت دارایی‌ها، میزان مطالبات غیرجاری، سودآوری و وضعیت نقدینگی انجام شود.

او با تأکید بر نقش بانک مرکزی در نظارت بر این شاخص بیان کرد: بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر باید به‌صورت مستمر وضعیت سرمایه و ریسک بانک‌ها را بررسی کند و در صورت مشاهده فاصله با الزامات تعیین‌شده، از بانک‌ها بخواهد برنامه مشخص و قابل ارزیابی برای اصلاح وضعیت خود ارائه دهند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل افزایش سرمایه از محل آورده سهام‌داران، بهبود سودآوری و نگهداری سود، اصلاح ترکیب دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های غیرضروری باشد؛ افزایش سرمایه به‌تنهایی و بدون اصلاح مشکلات ساختاری بانک، راه‌حل پایداری برای ارتقای کفایت سرمایه نیست. اگر مطالبات غیرجاری افزایش یابد، منابع بانک در دارایی‌های کم‌بازده یا پرریسک متمرکز شود یا هزینه‌های عملیاتی و مالی کنترل نشود، حتی افزایش سرمایه نیز ممکن است در بلندمدت نتواند وضعیت بانک را به شکل پایدار بهبود دهد؛ بنابراین اصلاح ساختار مالی باید هم‌زمان با ارتقای کیفیت مدیریت ریسک و بهبود حاکمیت شرکتی دنبال شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پیامد‌های عدم رعایت الزامات نظارتی گفت: بانک‌هایی که از حدود مقرر فاصله دارند، باید در مهلت‌های تعیین‌شده نسبت به اصلاح وضعیت خود اقدام کنند. در صورت تداوم نارسایی‌ها، بانک مرکزی نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود می‌تواند اقدامات نظارتی و اصلاحی متناسب را اعمال کند. هدف از این اقدامات، پیشگیری از تشدید مشکلات مالی و جلوگیری از انتقال ریسک‌های یک بانک به سایر بخش‌های شبکه بانکی است؛ رعایت نسبت کفایت سرمایه علاوه بر آنکه به ثبات مالی بانک کمک می‌کند، از منظر اعتماد عمومی نیز اهمیت دارد. سپرده‌گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری به اطلاعاتی درباره وضعیت مالی و میزان ریسک‌پذیری بانک‌ها نیاز دارند و کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است. البته این نسبت به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت کامل یک بانک نیست و باید در کنار سایر معیار‌های نظارتی مورد توجه قرار گیرد.

او بیان کرد: اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها باید به‌عنوان بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی دنبال شود. افزایش سرمایه متناسب با ریسک، شفافیت صورت‌های مالی، مدیریت صحیح منابع و مصارف، کنترل مطالبات غیرجاری و نظارت مؤثر بانک مرکزی می‌تواند به تقویت بنیان مالی بانک‌ها کمک کند. در نهایت، هدف از رعایت این الزامات آن است که شبکه بانکی ضمن حفظ منافع سپرده‌گذاران، بتواند نقش خود را در تأمین مالی تولید و فعالیت‌های اقتصادی با ثبات و کارایی بیشتری ایفا کند.

پیش از این نیز معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی یکی از چالش‌های بنیادین کنونی را کیفیت دارایی‌ها دانست و گفته بود: امروز مسئله اصلی شبکه بانکی صرفاً عدد کفایت سرمایه نیست، بلکه «کیفیت دارایی‌ها» و «میزان تاب‌آوری سرمایه» در برابر زیان‌ها و شوک‌های درونی و بیرونی است.

به تازگی هم سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفته است: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.