پس از ۴۰ سالگی، حتی اگر در سلامت کامل هستید، باید برخی شاخص‌ها را زیر نظر داشته باشید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - آنتونینا خوداشینسکایا، متخصص غدد در روسیه، توصیه می‌کند که برای پیشگیری از خطرات چاقی و بیماری‌های قلبی، پس از ۴۰ سالگی برخی شاخص‌های سلامتی را پایش کنید.

این پزشک در گفت‌و‌گو با روزنامه روسی «ایزوستیا» (Izvestia) اظهار داشت: «پس از ۴۰ سالگی، ممکن است اختلالات متابولیک (سوخت‌وساز) در بدن رخ دهد و در برخی افراد، نشانه‌های این اختلالات ممکن است برای مدتی طولانی پنهان بماند. داشتن وزن نرمال لزوماً به معنای نبودِ چربی احشایی (چربی‌های اطراف اندام‌های داخلی) یا سطح سالم کلسترول خون نیست؛ بنابراین، بررسی شاخص‌های خاصی که می‌توانند نشان‌دهنده مشکلاتی در نحوه سوخت‌وساز چربی‌ها و قند‌ها در بدن باشند، ضروری است.»

او افزود: «پس از چهل سالگی، پایش سطح قند خون، فشار خون و اندازه دور کمر بسیار مهم است. اندازه دور کمر می‌تواند نشان‌دهنده تجمع چربی احشایی باشد که با کاهش حساسیت به انسولین مرتبط است.»

وی خاطرنشان کرد که حفظ سلامت جسمانی و داشتن متابولیسمی قوی، نیازمند رویکردی جامع است. این رویکرد شامل انجام ورزش منظم، داشتن فعالیت بدنی در طول روز، حفظ قدرت عضلانی، پرهیز از غذا‌های فرآوری‌شده و خوراکی‌های حاوی قند‌های افزوده‌شده، و همچنین محدود کردن مصرف نمک و چربی‌های اشباع است. علاوه بر این، داشتن خواب کافی روزانه برای سلامت قلب، عروق و سیستم عصبی حیاتی است؛ خواب همچنین به بدن اجازه می‌دهد تا از استرس ریکاوری شود و به تنظیم هورمون‌هایی که بر فرآیند‌های متابولیک تأثیر می‌گذارند، کمک می‌کند.

از سوی دیگر، الکساندر فارمانوف، متخصص غدد روس، اشاره کرد که دیابت نوع ۲ ممکن است در افراد جوان‌تر بدون بروز علائم خاصی ایجاد شود. بنابراین، برخی نشانه‌ها—مانند عفونت‌های مکرر پوستی یا مخاطی، کند بودن روند بهبود زخم‌ها، احساس خواب‌آلودگی پس از صرف غذا و خستگی مزمن—باید به عنوان هشدار‌هایی تلقی شوند که فرد را ملزم به مراجعه به پزشک برای انجام معاینات پزشکی می‌کنند.

منبع: ایزوستیا (Izvestia)

برچسب ها: متخصص غدد ، دیابت ، کلسترول ، چربی ، قند خون ، چهل سالگی
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