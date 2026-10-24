رئیس مجلس گفت:زبان فارسی، نقشی انکارناپذیر در تقویت همبستگی ملی و پاسداری از تمامیت ارضی ایران داشته و دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز در پیامی به شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، پدر نثر فارسی که توسط محمدرضا ثانی نماینده مردم شهرستان‌های غرب خراسان رضوی قرائت شد، اظهارکرد: زبان فارسی سهم بسزایی در پاسداری از تمامیت ارضی ایران داشته است، چرا که پاسداری از مرز‌های یک سرزمین در کنار اقتدار و اراده ملی به صیانت از پیوند‌های فرهنگی و هویتی مردمان آن نیز وابسته است.

در ادامه پیام قالیباف آمده است:زبان فارسی فراتر از ابزار گفت‌و‌گو و نوشتار، یکی از بنیادی‌ترین ارکان هویت تاریخی و فرهنگی ملت ایران و از پیوند‌های استواری است که اقوام گوناگون این سرزمین را در طول قرن‌ها به یکدیگر متصل کرده است. رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای همواره بر اهمیت زبان فارسی و ضرورت صیانت از ظرفیت‌های بی بدیل آن تاکید داشتند و تقویت این زبان را از الزامات پیشرفت فرهنگی و تمدنی کشور می‌دانستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاکید رهبر شهید بر پاسداشت زبان فارسی، یادآور این حقیقت است که زبان تنها میراثی به جا مانده از گذشتگان نیست، بلکه سرمایه زنده و مسئولیتی تاریخی در برابر نسل‌های آینده است. سرمایه‌ای که بی توجهی به آن می‌تواند پیوند‌های هویتی جامعه را تضعیف کند و اهتمام ما آن زمینه ساز بالندگی فرهنگ و استحکام وحدت ملی خواهد بود.

قالیباف افزود: امروز در روزگاری که زبان فارسی در معرض دگرگونی‌های شتابان و آسیب‌های ناشی از کم توجهی به ظرفیت‌های آن قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری به تلاش آگاهانه و مستمر برای حفظ تقویت و گسترش این میراث گرانبها نیازمندیم.

وی در ادامه پیام آورده است: برگزاری همایش هایی، چون بزرگداشت ابوالفضل بیهقی تاریخ نگار و نثرپرداز برجسته ایران، فرصتی ارزشمند برای بازشناسی توانایی‌های زبان فارسی، تعمیق شناخت ما از میراث مکتوب این سرزمین و پیوند دادن پژوهش‌های ادبی با مسئولیت امروز جامعه در قبال زبان ملی است.

رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بیهقی و میراث ماندگار او نشان می‌دهند که زبان فارسی چه ظرفیت شگرفی برای روایت تاریخ، ثبت تجربه‌های انسانی و انتقال اندیشه به نسل‌های آینده دارد.

قالیباف در پایان با تقدیر از برگزارکنندگان، استادان و پژوهشگران این رویداد علمی و فرهنگی خاطرنشان کرده است: امیدواریم این همایش با بهره گیری از دانش و پژوهش استادان و فرهیختگان گامی موثر در مسیر پاسداشت زبان فارسی و تقویت جایگاه آن در حیات فرهنگی و اجتماعی ایران عزیز باشد.