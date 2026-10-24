مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از شناسایی و دستگیری ۹۲ متخلف شکار و صید در شش‌ماهه نخست سال جاری و معرفی آنان به مراجع قضایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده -  حجت جباری مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی،  اظهار کرد: در پی گشت و کنترل مستمر مأموران یگان حفاظت در مناطق تحت مدیریت استان، ۹۲ متخلف شکار و صید شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در این مدت، دو گروه فعال در زمینه زنده‌گیری پرندگان شکاری که با هدف بازگیری به مناطق استان وارد شده بودند، پیش از هرگونه اقدام غیرمجاز، با واکنش به‌موقع نیروهای اجرایی یگان حفاظت شناسایی و دستگیر شدند. همچنین سه قطعه پرنده شکاری از نوع قرقی و ادوات و وسایل مورد استفاده متخلفان کشف و ضبط شد و اقدامات قانونی لازم در این زمینه انجام گرفت.

جباری با تأکید بر تداوم برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی تصریح کرد: گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، مقابله با تخلفات شکار و صید، پیگیری آلودگی‌های زیست‌محیطی و پیشگیری از آتش‌سوزی، از جمله وظایف مستمر یگان حفاظت است که با هدف صیانت از تنوع زیستی و حفظ زیستگاه‌های طبیعی استان دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست خاطرنشان کرد: سامانه ۱۵۴۰ پاسخگوی شکایات و دریافت گزارش‌های مردمی در اداره کل حفاظت محیط زیست استان است و شهروندان می‌توانند تخلفاتی از جمله شکار و صید غیرمجاز، زنده‌گیری غیرقانونی پرندگان و سایر تخلفات زیست‌محیطی را از طریق این سامانه گزارش کنند تا موضوع از سوی مراجع مسئول بررسی و پیگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: مشارکت فعال شهروندان و گزارش به‌موقع تخلفات به مراجع مسئول، نقش مهمی در حفاظت از گونه‌های جانوری و سرمایه‌های طبیعی استان دارد.

برچسب ها: دستگیری شکارچیان ، محیط زیست
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