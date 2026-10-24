باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رویترز گزارش داد سفارت آمریکا در اَمان روز شنبه اعلام کرد تدابیر امنیتی در مراکز خرید، سفارتخانه‌های خارجی و دیگر نقاط اردن پس از حمله روز جمعه به یک کلیسا افزایش یافته است؛ حمله‌ای که مقام‌های اردنی آن را اقدامی تروریستی از سوی افراط‌گرایان توصیف کردند.

رئیس اداره امنیت عمومی اردن اعلام کرد در پی تیراندازی افراد مسلح به مراسم تشییع جنازه در یک کلیسای ارتدوکس یونانی در استان کرک، هفت نفر کشته و ده‌ها نفر زخمی شدند.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته بود.

چنین حملاتی در اردن بسیار نادر است؛ با این حال، مقام‌های این کشور که از متحدان آمریکا به شمار می‌رود، می‌گویند در سال‌های اخیر بار‌ها طرح‌های حمله از سوی شبه‌نظامیان افراطی را خنثی کرده‌اند.

مقام‌های اردنی اعلام کردند جست‌و‌جو برای یافتن عاملان حمله همچنان ادامه دارد و هنوز برای تعیین ارتباط احتمالی آنها با گروه‌های شناخته‌شده در داخل یا خارج از اردن زود است.

جعفر حسان، نخست‌وزیر اردن، ساعاتی پس از این حادثه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این نتیجه ایدئولوژی تروریستی و افراط‌گرایی کور است و اجازه نخواهیم داد جامعه در این مسیر گام بردارد.»

عبدالله دوم، پادشاه اردن و از شرکای مهم آمریکا در مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای مسلح، ساعاتی پس از حمله به استان کرک سفر کرد و گفت عاملان این حادثه با «مشت آهنین» مجازات خواهند شد.

مسیحیان اقلیتی از جمعیت اردن را تشکیل می‌دهند. این کشور همچنین میزبان چندین مکان مقدس مرتبط با کتاب مقدس است که سالانه زائران مسیحی را از سراسر جهان جذب می‌کنند.

اردن از جمله متحدان آمریکا در منطقه است که امسال پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ماه فوریه، هدف حملات ایران قرار گرفته است.

منبع: رویترز