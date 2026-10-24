مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد، از موفقیت سه شرکت یزدی در عرصه صادرات ملی خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزدضمن تبریک به موفقیت به فعالان اقتصادی استان و سه شرکت ایفا سرام، شیشه شناور اردکان و پارس پردیس گفت: درخشش سه شرکت یزدی در عرصه صادرات ملی، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند صنعتی و تولیدی استان و توانمندی فعالان اقتصادی یزد در توسعه بازار‌های صادراتی و حضور مؤثر در عرصه تجارت بین‌المللی است.

وی با اشاره به موفقیت شرکت ایفا سرام به مدیریت فرخ طباطبایی اردکانی، شرکت شیشه شناور اردکان به مدیریت محمود عزیزیان شریف‌آباد و شرکت تعاونی پارس پردیس شهر به مدیریت آقای علوی افزود: دریافت تندیس و لوح تقدیر از رئیس‌جمهور توسط این شرکت‌ها، حاصل تلاش مدیران، متخصصان و کارکنان این مجموعه‌ها در مسیر تولید باکیفیت، توسعه بازار‌های هدف و تقویت صادرات غیرنفتی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد با تبریک این افتخار به مدیران و کارکنان شرکت‌های یادشده، از تلاش فعالان عرصه تولید و تجارت استان در مسیر توسعه اقتصادی و معرفی توانمندی‌های صنعتی یزد قدردانی کرد.

صادقیان تصریح کرد: توسعه صادرات غیرنفتی، علاوه بر ارزآوری و گسترش بازار‌های بین‌المللی، نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه اقتصادی استان و کشور دارد و موفقیت شرکت‌های صادرات‌محور می‌تواند زمینه‌ساز تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی باشد.

 

برچسب ها: صنعت و معدن یزد ، صادرات کالا از یزد ، ایجاد اشتغالزایی پایدار
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توانمندی فعالان اقتصادی یزد در توسعه بازار‌های صادراتی/درخشش سه شرکت یزدی در عرصه صادرات ملی