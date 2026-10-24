باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسن نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی درباره توانمندی استان‌ها برای تولید آثار نمایشی و عرضه آن از قاب شبکه‌های ملی گفت: توانمندی در استان‌ها بوده، ولی این اعتماد از سوی ستاد سازمان نبوده است. در دوره تحول به دستور آقای دکتر جبلی این اعتماد صورت گرفت که اساساً یک هفته دبیری و تولید محتوای سازمان در تمام شبکه‌ها به یک استان سپرده شود.

نجمی با اشاره به درباره توانمندی استان‌ها گفت: استان‌ها حتی به تنهایی توانایی اداره رسانه و کشور را دارند. هر کدام از آنها یک پایتخت هستند و این ظرفیت انسانی در تمام استان‌های کشور موجود است.

مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی ادامه داد: باید این اعتماد از سوی پایتخت صورت می‌گرفت که الحمدالله در این یازده رویداد گذشته به خوبی پاسخ داده است و توانسته توجه مخاطب ملی را به سمت خودش جلب کند. در این مدت تولیدات، تولیدات فاخر و سوژه‌ها سوژه‌های برگزیده‌ای بود. این آثار توانسته بود بیش از ۶۰ درصد از مخاطبان رسانه ملی را به سمت خود جذب کند، که نشان‌دهنده توانمندی ظرفیت‌های رسانه‌ای استانی است.