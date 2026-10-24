باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم

کانون اصلی سلامت روح و روان در خانه شکل می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نقش خانواده در شکل گیری شخصیت انسان‌ها بسیار مهم است. در همین رابطه مریم فرضی، کارشناس مذهبی در برنامه تلویزیونی گفت: خانواده کانون مهم سلامت افراد است.

مطالب مرتبط
کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم
young journalists club

جهانی که انسان را به سمت داشتن می‌برد لذت را از بین می‌‌برد + فیلم

کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم
young journalists club

برگزاری اردوی جهادی شهید دریس در مناطق کمتر برخوردار شازند + فیلم

کانون اصلی سلامت روحی خانواده + فیلم
young journalists club

زخمی پنهان که می‌تواند سبک زندگی و روابط ما را تحت تأثیر قرار دهد

پربیننده‌ترین‌ها
میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
۷۶۲

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
۵۲۳

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
۴۹۱

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم
۴۵۳

درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
روایت مردمی که سنگر‌ها را رها نمی‌کنند + فیلم
۴۱۹

روایت مردمی که سنگر‌ها را رها نمی‌کنند + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha