باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - ظهوری مدیر مرکز مدیریت پسماند شهرداری بیرجند با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: تفکیک زباله از مبدأ از مهم‌ترین اقدامات زیست‌محیطی شهرداری بیرجند در این دوره است؛ در چند مبحث این موضوع را دنبال کردیم، آموزش را در اولویت قرار دادیم و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در دبستان‌ها، دوره‌های تخصصی آموزش پسماند، توزیع بروشور، نصب کلیه سبز، ساماندهی وانت‌ها و کامیون‌های جمع‌آوری زباله و ساماندهی انبار‌ها و مراکز ضایعاتی را دنبال کرده و می‌کنیم.

او افزود: همچنین بحث جمع‌آوری پسماند‌های اداره‌ها در قالب آیین‌نامه نظام مدیریت سبز را داریم که اکنون ۵۰ اداره از اداره مل و شهرستانی زباله‌های‌تر و خشک را جداسازی و تحویل می‌دهند.

ظهوری بیان کرد: جمع‌آوری هوشمند زباله از اقداماتی بود که با تأکید شهردار وقت انجام شد؛ از شرکت‌های دانش‌بنیان دعوت و جمع‌آوری هوشمند پسماند را از طریق سامانه هوشمند چرخه سبز انجام می‌دهند.

مدیر مرکز مدیریت پسماند شهرداری بیرجند ادامه داد: دو طرح دیگر در قالب احداث و راه‌اندازی مجتمع تولید کمپوست صنعتی برای تبدیل زباله‌های فسادپذیر به کود کمپوست و طرحِ شهرک بازیافت برای متمرکز کردن انبار‌ها را داریم که مطالعات آن انجام، طرح آن آماده و نیازمند اعتبار است؛ این دو طرح در ۴ مرداد پارسال ارائه و استان دستور تخصیص اعتبار را دادند.

او عنوان کرد: شهروندان می‌توانند زباله‌های تفکیکی خود را در کلبه‌های سبز که در ۱۲ نقطه از شهر جانمایی شدند انداخته، به ون‌های ضایعاتی یا وانت‌های برچسب‌دارِ ما تحویل داده، در سامانه مخصوص درخواست جمع‌آوری را ثبت کرده و یا از طریق شماره‌های ۳۱۸۳۰۳۹۰ تا ۹۳ با سازمان تماس گرفته تا ماشین‌ها برای دریافت این پسماند حضور پیدا کنند.

ظهوری تصریح کرد: جمع‌آوری پسماند با ۱۱ دستگاه خودرو که ۲ دستگاه آن سنتی هستند در معابر اصلی، هر شب و در معابر فرعی هر دو روز یک‌بار انجام می‌شود؛ ۱۱۰۰ مخزن زباله در منطقه ۱، ۱۳۰۰ سطل در منطقه ۲، ۸ نیسان برای جمع‌آوری خاک زباله و ۶ دستگاه سطل‌شوی داریم.

مدیر مرکز مدیریت پسماند شهرداری بیرجند اظهار کرد: بیرجند تمیزترین شهر ایران است؛ این مورد با همکاری و پای کار بودن پرسنل شهرداری و تلاش‌ها صورت گرفته است؛ برای موفقیت باید از رویکرد تعامل استفاده کرد که تعامل و حمایت در کارگروه مدیریت پسماند وجود داشته و باعث رسیدن به این جایگاه شده است، البته جای کار در مدیریت پسماند داریم که نیازمند اعتبارات ملی و استانی است، زیرا هزینه‌ها سنگین است و شهرداری به تنهایی قادر به انجام این موارد نیست.