باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - بخش کشاورزی لرستان با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در تولید محصولات جالیزی، سبزی و صیفی، سهم مهمی در تأمین نیاز بازار مصرف دارد. در این میان، پیش‌بینی تولید حدود ۳۵ هزار تن گوجه‌فرنگی و بیش از ۷۵ هزار تن پیاز، اهمیت برنامه‌ریزی برای مدیریت برداشت، نگهداری، فرآوری و عرضه این محصولات را بیش از پیش نمایان می‌کند.

صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به جایگاه محصولات جالیزی، سبزی و صیفی در بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: این محصولات از بخش‌های فعال و دارای ظرفیت توسعه در کشاورزی لرستان به شمار می‌روند و آمار‌های تولید، بیانگر توانمندی استان در تأمین بخشی از نیاز بازار مصرف است.

وی افزود: برآورد تولید این دو محصول پرمصرف، علاوه بر نشان دادن گستردگی فعالیت کشاورزان در استان، ضرورت توجه به حلقه‌های مختلف زنجیره تولید تا مصرف را نیز برجسته می‌کند؛ چراکه افزایش تولید، زمانی به دستاورد اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که امکان نگهداری، عرضه به‌موقع و فروش مناسب محصولات نیز فراهم باشد.

از مزرعه تا بازار؛ ضرورت توسعه زیرساخت‌های پس از برداشت

صیادی گفت: یکی از چالش‌های مهم در بخش کشاورزی، مدیریت محصولات پس از برداشت است؛ موضوعی که در مورد محصولات فسادپذیری مانند گوجه‌فرنگی اهمیت بیشتری دارد. نبود ظرفیت کافی برای نگهداری، بسته‌بندی و انتقال سریع محصولات می‌تواند در دوره اوج برداشت، زمینه افزایش ضایعات و دشواری فروش را فراهم کند.

رئیس جهاد کشاورزی لرستان تصریح کرد: در چنین شرایطی، توسعه سردخانه‌ها و مراکز نگهداری متناسب با نیاز تولیدکنندگان، ایجاد واحد‌های استاندارد بسته‌بندی و سورتینگ و بهبود امکانات حمل‌ونقل، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حفظ کیفیت محصولات و تسهیل دسترسی آنها به بازار‌های هدف کمک کند.

وی بیان کرد : گوجه‌فرنگی به دلیل ماندگاری محدود، به شبکه توزیع کارآمد و انتقال سریع نیاز دارد. فراهم شدن امکانات مناسب برای درجه‌بندی، بسته‌بندی و حمل این محصول، می‌تواند فرصت عرضه باکیفیت‌تر آن را افزایش دهد و بخشی از فشار فروش در روز‌های اوج برداشت را کاهش دهد.

صیادی تاکید کرد: پیاز نیز با وجود قابلیت نگهداری بیشتر در شرایط استاندارد، به انبار‌های مناسب، مدیریت صحیح ذخیره‌سازی و برنامه‌ریزی برای توزیع نیاز دارد. توسعه این امکانات می‌تواند به عرضه تدریجی‌تر محصول، کاهش افت کیفیت و مدیریت بهتر نوسانات فصلی بازار کمک کند.

صنایع تبدیلی؛ حلقه‌ای برای افزایش ارزش محصولات کشاورزی

توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، یکی از مسیر‌های مهم برای بهره‌برداری اقتصادی از ظرفیت تولید محصولات جالیزی و صیفی در لرستان است. فرآوری محصولات کشاورزی، به‌ویژه گوجه‌فرنگی، می‌تواند زمینه تولید محصولاتی با ماندگاری بیشتر و ارزش افزوده بالاتر را فراهم کند.

ایجاد و تقویت واحد‌های فرآوری گوجه‌فرنگی، تولید رب و سایر فرآورده‌های مرتبط، توسعه مراکز بسته‌بندی و گسترش فعالیت واحد‌های درجه‌بندی و آماده‌سازی محصولات برای عرضه، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در برنامه‌های توسعه کشاورزی استان مورد توجه قرار گیرد.

چنین رویکردی علاوه بر فراهم کردن امکان استفاده بهتر از محصولات برداشت‌شده، می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی در مناطق کشاورزی ایجاد کند و زمینه گسترش فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با تولید، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و فرآوری را فراهم آورد.

از سوی دیگر، وجود صنایع تبدیلی در نزدیکی مناطق تولید، می‌تواند بخشی از هزینه‌های انتقال محصولات را کاهش دهد و امکان خرید و فرآوری محصول را در دوره‌های اوج برداشت افزایش دهد. البته تحقق این ظرفیت به سرمایه‌گذاری، تأمین زیرساخت‌های لازم، دسترسی پایدار به مواد اولیه و بازار فروش محصولات فرآوری‌شده وابسته است.

مدیریت بازار؛ ضرورتی برای حمایت از تولیدکنندگان

افزایش حجم تولید، در کنار فرصت‌های اقتصادی، ضرورت توجه به تناسب عرضه و تقاضا را نیز افزایش می‌دهد. در صورتی که برداشت محصولات در بازه زمانی محدودی متمرکز شود و امکانات کافی برای ذخیره‌سازی، فرآوری و توزیع وجود نداشته باشد، ممکن است کشاورزان برای فروش محصول خود با محدودیت‌هایی مواجه شوند.

بر همین اساس، هماهنگی میان برنامه‌های تولید، زمان‌بندی برداشت، مراکز خرید، صنایع تبدیلی و شبکه توزیع می‌تواند نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کند. دسترسی کشاورزان به اطلاعات بازار و فراهم شدن زمینه ارتباط مستقیم‌تر میان تولیدکنندگان و خریداران نیز از اقداماتی است که می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر در زمینه عرضه محصولات کمک کند.

همچنین توسعه بازار‌های هدف و تقویت ارتباط با شبکه‌های توزیع خارج از استان، در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی و حمل‌ونقل، می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای عرضه محصولات لرستان ایجاد کند. در این مسیر، توجه به کیفیت محصول، بسته‌بندی مناسب و استاندارد‌های مورد نیاز بازار، اهمیت ویژه‌ای دارد.