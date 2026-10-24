باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش رقم کالابرگ و گروه‌های مشمول این طرح اظهار کرد: در مرحله نخست، رقم کالابرگ برای مشمولان ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت.

مهاجرانی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی حمایت‌ها در شرایط محدودیت منابع گفت: برای اجرای عدالت، لازم است در شرایطی که با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، ابتدا به سراغ افرادی برویم که آسیب‌پذیری بیشتری دارند.

وی ادامه داد: بر اساس سازوکار طراحی‌شده، برای افراد مشمول پیامک ارسال شده است و این افراد باید خوداظهاری کنند. در ادامه، اطلاعات موجود با اطلاعات ارائه‌شده تطبیق داده می‌شود و افزایش اعلام‌شده به افراد واجد شرایط تعلق خواهد گرفت.

سخنگوی دولت تأکید کرد: امیدواریم در صورت ایجاد گشایش‌های اقتصادی، بتوانیم این افزایش را برای سایر افراد نیز در نظر بگیریم، اما در مرحله فعلی، افزایش رقم کالابرگ به همان گروه‌های مشمول اعلام‌شده اختصاص دارد.

وی همچنین از ارائه توضیحات تکمیلی درباره جزئیات این طرح در روز سه‌شنبه، در نشست سخنگویی دولت، خبر داد.

دورکاری با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ تولید

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اجرای دورکاری دو روز در هفته و ارتباط آن با مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: در شرایطی که در یک جنگ تمام‌عیار قرار داریم، باید از همه ظرفیت‌های خود استفاده کنیم تا انرژی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تداوم تولید، به‌گونه‌ای مدیریت و مصرف شود که در خدمت تولید کشور قرار گیرد.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده میان سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر بخش‌های مرتبط، دورکاری دو روز در هفته اعلام شده است تا از این ظرفیت برای مدیریت شرایط استفاده شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اجرای این طرح به نحوی خواهد بود که ضوابط قانونی مربوط به ساعات کار نیز رعایت شود و مجموع ساعات کار هفتگی کارکنان همچنان ۴۴ ساعت باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به تداوم جنگ ترکیبی و ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر گفت: در مرحله نخست، رقم کالابرگ مشمولان اعلام‌شده ۵۰ درصد افزایش می‌یابد و در صورت ایجاد گشایش‌های اقتصادی، امکان افزایش این رقم برای سایر افراد نیز بررسی خواهد شد.

سخنگوی دولت، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانیم، در یک جنگ ترکیبی قرار داریم که یک وجه آن نظامی است و خود را نشان داده، وجه دیگر آن اقتصادی است که تهدیدهای آن کاملاً مشخص است و طرف مقابل از هیچ فشاری فروگذار نمی‌کند. این جنگ همچنین دارای جنبه رسانه‌ای است و رسانه و اقتصاد نیز به نوعی مکمل یکدیگر هستند.

وی افزود: دولت در کنار سایر قوا تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا اقتصاد کشور از این شرایط آسیب بیشتری نبیند. اگرچه می‌دانیم در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم آسیب‌هایی به کشور وارد شده است، اما همه تلاش دولت بر رفع مشکلات موجود و جلوگیری از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی متمرکز است.

مهاجرانی با تأکید بر ضرورت تداوم تولید و صادرات تصریح کرد: تلاش دولت این است که تولید و صادرات پابرجا بماند و فعالان اقتصادی بتوانند با استفاده از مرزهای کشور، فعالیت‌های صادراتی خود را ادامه دهند.

سخنگوی دولت با قدردانی از همراهی بخش خصوصی در دوران جنگ گفت: خدا را شکر، بخش خصوصی در تمام ایام جنگ پای کار بوده است و یقین داریم به لطف خداوند و با قرار گرفتن در کنار یکدیگر و حفظ وحدت مقدسی که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، از این بحران نیز عبور خواهیم کرد.