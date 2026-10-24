باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی شهرستان‌های دورود و رومشکان از اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، دستگیری سارقان و خرده‌فروشان مواد مخدر، کشف اموال مسروقه و توقیف وسایل نقلیه متخلف خبر دادند؛ همچنین یک واحد صنفی متخلف در خرم‌آباد به دلیل تبلیغ و فروش سلاح‌های سرد غیرمجاز پلمب شد.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در دورود

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای پاسخ‌گویی به مطالبات مردمی و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان دورود طی ۲۴ ساعت گذشته طرحی عملیاتی را در سطح شهرستان اجرا کردند.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای سارقان، سه نفر را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه آنان، مقادیری اموال مسروقه از جمله کابل برق و محتویات خودرو کشف شد. در ادامه تحقیقات نیز هفت فقره سرقت کشف و ۱۵ معتاد متجاهر در سطح معابر جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دورود با اشاره به برخورد با وسایل نقلیه متخلف و فاقد مدارک تصریح کرد: در اجرای این طرح، پنج دستگاه خودرو و هفت دستگاه موتورسیکلت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

برخورد قاطع پلیس با واحد صنفی متخلف

سرگرد نصیر کوهزادی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان لرستان، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی رصد مستمر فضای مجازی، دریافت مطالبات مردمی و در راستای اجرای طرح‌های نظارت بر اماکن عمومی، شناسایی واحد‌های صنفی متخلف در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات تخصصی و اطمینان از صحت موضوع، مأموران با هماهنگی قضائی از یک واحد صنفی در شهرستان خرم‌آباد که اقدام به تبلیغ و فروش انواع سلاح سرد از قبیل قمه، تبر، شمشیر، چاقو‌های نامتعارف و برخی اقلام ممنوعه می‌کرد، بازدید کردند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان با اشاره به کشف اقلام ممنوعه یادشده در بازرسی از این واحد صنفی تصریح کرد: با هماهنگی قضائی، محل مذکور پلمب و متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

اجرای طرح‌هی ارتقای امنیت اجتماعی در رومشکان

سرهنگ مصطفی تیموری، فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده، مأموران انتظامی شهرستان رومشکان طی ۷۲ ساعت گذشته اقداماتی انجام دادند.

وی افزود: در این مدت، با تلاش مأموران انتظامی، یک سارق دستگیر و دو فقره سرقت کشف شد. همچنین در حوزه مبارزه با مواد مخدر، پنج نفر خرده‌فروش مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند که از آنان مقادیری انواع مواد مخدر و قرص‌های مخدر و روان‌گردان کشف شد.

سرهنگ تیموری با اشاره به جمع‌آوری هفت معتاد متجاهر به‌منظور ساماندهی و ارجاع به مراکز بازپروری تصریح کرد: در بخش انضباط ترافیکی و انتظامی نیز طی این طرح‌ها، ۹ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودروی متخلف توقیف و روانه پارکینگ شدند.

منبع: پلیس لرستان