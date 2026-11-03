باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - عباس مقتدایی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به موانع دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا اظهار داشت: حضور آمریکا در منطقه و تلاش این کشور برای تأمین منافع خود خارج از چارچوب روابط متعارف بین‌المللی، از عوامل اصلی تنش‌هاست.

به اعتقاد وی، اگر واشنگتن از رویکرد مبتنی بر تصاحب منافع منطقه‌ای دست بردارد و استقلال کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، را به رسمیت بشناسد، بخش مهمی از موانع موجود برطرف خواهد شد.

مقتدایی افزود: ایران در دفاع از منافع ملی، هویت فرهنگی و تمدنی و تمامیت سرزمینی خود اقدام می‌کند و انتظار دارد آمریکا و متحدانش به حق حاکمیت مستقل کشور‌ها احترام بگذارند.

مقتدایی با اشاره به تفاوت شرایط کنونی ایران با برخی کشور‌های منطقه و فرامنطقه‌ای تصریح کرد: ایران نشان داده است که نمی‌توان آن را با کشور‌هایی مانند ونزوئلا، لیبی، سوریه و عراق یکسان در نظر گرفت. به گفته وی، اقتدار و پایداری ملت ایران موجب شده است که محاسبات طرف مقابل درباره توانایی‌های جمهوری اسلامی تغییر کند.

تنگه هرمز؛ مؤلفه‌ای تعیین‌کننده در معادلات راهبردی

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات ایران و آمریکا گفت: این آبراه راهبردی در مجاورت جغرافیایی ایران قرار دارد و تحولات اخیر بار دیگر اهمیت آن را در تأمین منافع ملی کشور آشکار کرده است. ایران از ظرفیت‌های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود برای تقویت جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی استفاده می‌کند و مدیریت رفت‌وآمد‌ها در تنگه هرمز را بخشی از این ظرفیت‌ها دانست.

مقتدایی با تأکید بر نقش نیرو‌های نظامی و امنیتی در تحولات اخیر اظهار داشت: هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور موجب شده است ایران بتواند از موقعیت راهبردی خود بهره بیشتری ببرد. این روند می‌تواند زمینه تقویت اقتدار و افزایش قدرت چانه‌زنی کشور در معادلات آینده را فراهم کند.

اعتماد به دیپلماسی بدون تضمین کافی نیست

مقتدایی در ارزیابی تأثیر حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در میانه روند مذاکرات بر اعتماد تهران به دیپلماسی گفت: انسجام ملی و هماهنگی میان نیرو‌های مسلح، دانشگاهیان، نخبگان و آحاد مردم از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ایران است.

وی با اشاره به دستاورد‌های کشور پس از انقلاب اسلامی افزود: پیشرفت در حوزه‌های هوافضا، فناوری‌های نوین، پزشکی و دیگر عرصه‌های علمی، ظرفیت‌های داخلی ایران را افزایش داده است. این توانمندی‌ها امکان دفاع از منافع ملی را تقویت کرده و دیپلماسی نیز باید در کنار سایر ابزار‌های قدرت، برای تثبیت دستاورد‌ها و فراهم کردن زمینه پیشرفت بیشتر کشور به کار گرفته شود.

مقتدایی خاطرنشان کرد: برخورداری از قدرت و استقلال به معنای دستیابی به تمام اهداف نیست، اما ایران امروز کشوری برخوردار از اراده، توان دفاعی و ظرفیت پیشرفت است و باید از این موقعیت برای تثبیت جایگاه خود استفاده کند.

تهدید به استفاده از بمب‌های سنگین؛ نشانه استیصال واشنگتن

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تهدید‌های اخیر آمریکا و طرح احتمال استفاده از بمب مادر علیه ایران اظهار داشت: تهدید به استفاده از تسلیحات سنگین را باید در چارچوب تلاش واشنگتن برای ایجاد ترس و بازگرداندن اعتبار ازدست‌رفته تهدید‌های نظامی این کشور ارزیابی کرد.

وی تصریح کرد: آمریکا پیش‌تر مدعی بود با تکیه بر تجهیزات و توان نظامی خود می‌تواند اهدافش را محقق کند، اما اکنون طرح تهدید‌های شدیدتر از سوی مقامات این کشور، از نگاه ایران، بیانگر ناکامی در دستیابی به اهداف مورد نظر است.

مقتدایی افزود: چنین تهدید‌هایی بر اراده ایران برای دفاع از خود تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا جمهوری اسلامی بر توانمندی‌های داخلی و شناخت خود از روابط بین‌الملل تکیه دارد.

وی در پایان تأکید کرد که قدرت ایران بر مجموعه‌ای از ظرفیت‌های دفاعی، علمی، جغرافیایی و انسجام ملی استوار است و این مؤلفه‌ها در کنار دیپلماسی می‌توانند به حفظ استقلال کشور و تقویت موقعیت آن در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کنند.