باشگاه خبرنگاران جوان، مریم سادات بهادر _ محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در آیین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان، با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی، رئیس کل پیشین دادگستری کرمان، برای دادخدا سالاری، رئیس کل جدید دادگستری استان، آرزوی موفقیت کرد و تعامل دستگاه قضایی و مجموعه اجرایی را از عوامل مهم پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های موجود تأکید کرد و گفت: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی می‌تواند با رویکردی مسئله‌محور، به بستری برای هم‌افزایی، تصمیم‌سازی و شتاب‌بخشی به توسعه استان تبدیل شود.

طالبی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان، از اجرای حدود ۵۰۰ همت سرمایه‌گذاری داخلی خبر داد و جایگاه کرمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه انرژی خورشیدی را از ظرفیت‌های قابل توجه استان برشمرد.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی، تصریح کرد: با وجود دشواری‌های آن دوران، هیچ واحد اقتصادی در استان تعطیل نشد و با تکیه بر همدلی و هماهنگی میان مسئولان، اجرای طرح‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای متوقف نماند.

وی در ادامه، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت عدالت آموزشی را از موضوعات مهم استان دانست و بر ضرورت پیگیری طرح‌های مرتبط با نهضت عدالت آموزشی تأکید کرد.

طالبی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری، خواستار همراهی و حمایت بیشتر دادستانی کل کشور برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی استان شد.

استاندار کرمان در پایان، تعامل میان دستگاه قضایی، مجموعه اجرایی و سایر نهاد‌های مسئول را زمینه‌ساز حل مسائل استان دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کرمان شتاب بیشتری بگیرد.