استاندار کرمان با اشاره به اجرای حدود ۵۰۰ همت سرمایه‌گذاری داخلی، پیشتازی استان در جذب سرمایه خارجی و توسعه انرژی خورشیدی گفت: با وجود شرایط جنگی، هیچ واحد اقتصادی در استان تعطیل نشد و طرح‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای با همراهی مسئولان ادامه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان، مریم سادات بهادر _ محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در آیین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان، با قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی، رئیس کل پیشین دادگستری کرمان، برای دادخدا سالاری، رئیس کل جدید دادگستری استان، آرزوی موفقیت کرد و تعامل دستگاه قضایی و مجموعه اجرایی را از عوامل مهم پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی کرمان، بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و استفاده از فرصت‌های موجود تأکید کرد و گفت: شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی می‌تواند با رویکردی مسئله‌محور، به بستری برای هم‌افزایی، تصمیم‌سازی و شتاب‌بخشی به توسعه استان تبدیل شود.

طالبی با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان، از اجرای حدود ۵۰۰ همت سرمایه‌گذاری داخلی خبر داد و جایگاه کرمان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه انرژی خورشیدی را از ظرفیت‌های قابل توجه استان برشمرد.

استاندار کرمان همچنین با اشاره به تداوم فعالیت‌های اقتصادی در شرایط جنگی، تصریح کرد: با وجود دشواری‌های آن دوران، هیچ واحد اقتصادی در استان تعطیل نشد و با تکیه بر همدلی و هماهنگی میان مسئولان، اجرای طرح‌های عمرانی و برنامه‌های توسعه‌ای متوقف نماند.

وی در ادامه، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت عدالت آموزشی را از موضوعات مهم استان دانست و بر ضرورت پیگیری طرح‌های مرتبط با نهضت عدالت آموزشی تأکید کرد.

طالبی همچنین با اشاره به نقش دستگاه قضایی در پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری، خواستار همراهی و حمایت بیشتر دادستانی کل کشور برای رفع موانع و تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی استان شد.

استاندار کرمان در پایان، تعامل میان دستگاه قضایی، مجموعه اجرایی و سایر نهاد‌های مسئول را زمینه‌ساز حل مسائل استان دانست و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کرمان شتاب بیشتری بگیرد.

برچسب ها: مراسم تودیع و معارفه ، دادگستری کرمان
خبرهای مرتبط
جواد نوروزی عهده دار معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری آبادان شد
معرفی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
تسهیل‌گری تولید از اولویت‌های سازمان ملی استاندارد
انتصاب مدیر روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ایستادگی ملت ایران نماد مقاومت در برابر ظلم جهانی است/ نفت ۱۵۰ دلاری؛ اضمحلال آمریکا
آخرین اخبار
ایستادگی ملت ایران نماد مقاومت در برابر ظلم جهانی است/ نفت ۱۵۰ دلاری؛ اضمحلال آمریکا
شناسایی ۹ واحد متخلف در گشت‌های مشترک بازار زرند و رفسنجان