در پی اقدامات اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج)، دو نفر از عناصر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی در کرمانشاه دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اقدامات اطلاعاتی و تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان (عج) در قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و تیپ تکاور انصارالرسول (ص) نیروی زمینی سپاه، دو نفر از عناصر مرتبط با سرویس‌های جاسوسی شناسایی و دستگیر شدند.

در جریان این عملیات اطلاعاتی، ۱۰ دستگاه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، ۱۰ قبضه سلاح کلاشینکف و ۵ هزار و ۲۰۰ عدد فشنگ مربوط به سلاح‌های کلت و ژ۳ کشف و ضبط شد.

این اقدام در ادامه تلاش‌های اطلاعاتی برای شناسایی و مقابله با تحرکات عناصر وابسته به سرویس‌های جاسوسی و جلوگیری از اقدامات تهدیدآمیز علیه امنیت کشور انجام شده است.

از مردم شریف درخواست شده، هرگونه تحرک، فعالیت یا مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۴، ستاد خبری اطلاعات سپاه، اطلاع‌رسانی کنند تا با همکاری و هوشیاری مردم و تلاش نیرو‌های اطلاعاتی، از بروز اقدامات ناامن‌کننده پیشگیری شود.

همکاری مردم و گزارش به‌موقع موارد مشکوک، نقشی مهم در حفظ امنیت پایدار و آرامش جامعه دارد.

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برچسب ها: دستگیری ، سرویس جاسوسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۹ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
الحمدالله
هزینه وطن فروشی .فقط اعدام و ضبط اموال حرام شون
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
اینها قاچاقچی هستند نه جاسوس
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
قاچاقچیان سوخت و کالا بیشتر مستعد خیانت ب کشور هستن

باید تحت نظر باشن
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۲ ۰۲ آبان ۱۴۰۵
قاچاقچیان سوخت و کالا بیشتر مستعد خیانت ب کشور هستن

باید تحت نظر باشن
۰
۰
پاسخ دادن
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