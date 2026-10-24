باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌ها اعلام کردند شهرستان‌های کتاف و البقع در استان صعده هدف دو حمله هوایی قرار گرفتند. همچنین شهرستان المخا در استان تعز سه بار بمباران شد.

بر اساس این گزارش‌ها، شرق استان صعده نیز هدف سه حمله هوایی قرار گرفت و سه حمله دیگر شهرستان سحار را هدف قرار داد.

فعال شدن آژیرهای هشدار در مناطق عربستان

در سوی دیگر، سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرد آژیرهای هشدار در مناطق ریاض، نجران و وادی‌الدواسر به‌دلیل احتمال وقوع حمله به صدا درآمدند؛ با این حال، مدتی بعد رفع خطر اعلام شد.

سخنگوی ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز مدعی شد یک فروند موشک بالستیک که از یمن به سمت ریاض شلیک شده بود، رهگیری و خنثی شده است.

جزئیات بیشتری درباره خسارات یا تلفات احتمالی حملات هوایی به یمن و همچنین پیامدهای حمله موشکی گزارش‌شده به ریاض منتشر نشده است.