عضو هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان گفت: بازار میوه از تعادل نسبی برخوردار است و با توجه به شرایط مساعد تولید و عرضه، پیش‌بینی می‌شود نوسان قابل‌توجهی در بازار نداشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - اسماعیل جوادی با اشاره به افزایش قیمت پیاز اظهار کرد: با توجه به التهابات قیمتی این محصول، از وزارت جهاد کشاورزی خواستار مدیریت صادرات یا جلوگیری از صادرات پیاز در راستای تنظیم بازار داخلی شده‌ایم.

وی با اعلام قیمت انواع پیاز و سیب‌زمینی در بازار افزود: هر کیلوگرم پیاز زرد با قیمت ۵۰ تا ۶۵ هزار تومان، پیاز شیری ۶۵ تا ۸۰ هزار تومان، پیاز قرمز ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان و سیب‌زمینی ۵۰ تا ۷۵ هزار تومان عرضه می‌شود.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه بارفروشان در ادامه به قیمت انواع میوه‌های پاییزه اشاره کرد و گفت: قیمت هر کیلوگرم انار ۶۰ تا ۱۵۰ هزار تومان، انگور بی‌دانه ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان و انگور بی‌دانه قرمز ارومیه ۱۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.

به گفته جوادی، هر کیلوگرم خیار رسمی با قیمت ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان، خیار گلخانه‌ای ۲۵ تا ۴۵ هزار تومان، نارنگی ۵۰ تا ۹۰ هزار تومان، سیب سفید ۵۰ تا ۱۳۰ هزار تومان، سیب قرمز ۵۰ تا ۱۳۰ هزار تومان و کیوی ۸۰ تا ۱۸۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه در زمینه تولید و عرضه میوه با مشکلی مواجه نیستیم، تأکید کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید، انتظار نمی‌رود نوسان قابل‌توجهی در بازار میوه ایجاد شود.

جوادی همچنین از مذاکره با معاون وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت واردات و صادرات پیاز خبر داد و گفت: در این زمینه مذاکراتی انجام شده است تا با اتخاذ تمهیدات لازم، از صادرات و واردات بی‌رویه جلوگیری و شرایطی فراهم شود که بازار داخلی با التهاب قیمتی مواجه نشود.

 

برچسب ها: بازار میوه ، قیمت میوه
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