رئیس کل پیشین دادگستری استان کرمان با اشاره به تلاش قضات برای رسیدگی به پرونده‌های مردم، از پیگیری پرونده‌ها در خارج از ساعات اداری و حتی در خانه برای تکمیل بررسی‌ها و نگارش آرا خبر داد و بر روحیه خدمت بی‌منت در مجموعه قضایی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مریم سادات بهادر _ حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی، رئیس کل پیشین دادگستری استان کرمان، در آیین تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان، با اشاره به سال‌ها فعالیت در دستگاه قضایی، خدمت در این مجموعه را مسئولیتی سنگین و در عین حال فرصتی برای خدمت به مردم دانست.

وی با اشاره به حدود ۳۰ سال سابقه خدمت و ۱۸ سال و نیم فعالیت مدیریتی خود، بیان کرد: بخشی از دوران مسئولیت مدیریتی‌اش را در استان سیستان و بلوچستان، خراسان و کرمان سپری کرده و اکنون قرار است فعالیت خود را در شعب دیوان عالی کشور در قم ادامه دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی در ادامه، از همراهی و حمایت مسئولان استان در دوره مسئولیت خود قدردانی کرد و نقش همکاری مجموعه اجرایی را در پیشبرد امور دستگاه قضایی و اجرای طرح‌های عمرانی این مجموعه مؤثر دانست.

وی با قدردانی از استاندار فعلی کرمان، محمدعلی طالبی، و استاندار پیشین، فدایی، به حمایت‌های مالی و همکاری‌های صورت‌گرفته برای اجرای پروژه‌های عمرانی دستگاه قضایی اشاره کرد و این همراهی را در پیشبرد طرح‌ها حائز اهمیت دانست.

رئیس کل پیشین دادگستری استان کرمان همچنین از همکاری قضات، کارکنان دستگاه قضایی و مسئولان نهاد‌های مختلف قدردانی کرد و تعامل میان دستگاه قضایی، نمایندگان و مجموعه اجرایی را از عوامل مؤثر در پیشبرد مسئولیت‌ها برشمرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به واکنش‌های مردم پس از انتشار خبر جابه‌جایی وی، از ابراز محبت و همراهی مردم قدردانی کرد و این توجه را نشانه‌ای از اهمیت ارتباط صمیمانه و مسئولانه با جامعه دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر جایگاه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در رسیدگی به مشکلات مردم تأکید کرد و گفت: برخی قضات برای آنکه پرونده‌های مردم روی زمین نماند، حتی پس از پایان ساعات اداری نیز کار را ادامه می‌دهند و پرونده‌ها را به خانه می‌برند تا بررسی‌ها و نگارش رأی را تکمیل کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی این تلاش‌ها را نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمت در مجموعه قضایی دانست و از قضات و کارکنانی که با وجود فشار کاری، پیگیری امور مردم را در اولویت قرار می‌دهند، قدردانی کرد.

قضات کرمان پرونده‌های مردم را حتی در خانه پیگیری می‌کنند

وی همچنین یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و با اشاره به جایگاه ایثارگران و خانواده‌های شهدا، بر ضرورت قدردانی از فداکاری‌های آنان تأکید کرد.

رئیس کل پیشین دادگستری استان کرمان در ادامه، از همکاری و همراهی مسئولان، همکاران قضایی و مجموعه‌های مختلف در دوران مسئولیت خود یاد کرد و بر اهمیت حفظ تعامل و همدلی برای پیشبرد امور مردم تأکید داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به پایان دوره مسئولیت خود در کرمان، برای رئیس کل جدید دادگستری استان آرزوی موفقیت کرد و ابراز امیدواری کرد روند خدمت‌رسانی قضایی و رسیدگی به مطالبات مردم با قوت ادامه یابد.

وی در پایان، از همه افرادی که در طول دوران مسئولیت در مسیر انجام وظایف و پیشبرد امور دستگاه قضایی همراهی کرده بودند، قدردانی کرد.

برچسب ها: مراسم تودیع و معارفه ، دادگستری کرمان
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