مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس گفت: ارزش روز مجموع اقدامات خیرخواهانه در حوزه سلامت این استان به حدود معادل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی‌اکبر رامجردی ظهر امروز در نشست خبری در آستانه برگزاری نوزدهمین اجلاس خیرین سلامت استان فارس، با اشاره به دو دهه و نیم فعالیت مستمر این مجموعه اظهار کرد: بزرگ‌ترین دستاورد مجمع خیرین سلامت فارس، صرفاً جذب منابع مالی نبوده، بلکه ایجاد یک ساختار، سازوکار و فرهنگ سازمان‌یافته برای مشارکت مردمی است؛ الگویی ماندگار که به اشخاص و مدیران خاص وابستگی ندارد و توانسته است الهام‌بخش راه‌اندازی حدود ۱۵ مجموعه خیریه دیگر در حوزه‌های مختلف در استان شود.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس در تشریح آمار عملکرد این مجموعه طی ۲۴ سال گذشته گفت: در این مدت نزدیک به ۵۰۰ مورد اهدای ملک و حدود ۴۵۰ هزار مترمربع ساخت‌وساز در حوزه سلامت به ثبت رسیده است. همچنین خیرین نیک‌اندیش با اهدای بیش از ۱۳۰۰ تجهیزات ماندگار و ۷۴ دستگاه خودرو، نقشی حیاتی در ارتقای زیرساخت‌های درمانی ایفا کرده‌اند.

رامجردی ساخت حدود ۳۵۰۰ تخت بیمارستانی، ایجاد ۴۸۰ مرکز بهداشتی و راه‌اندازی نزدیک به ۱۰۰ پایگاه اورژانس را از دیگر توفیقات چشمگیر این نهاد برشمرد و افزود: فعالیت‌های خیرخواهانه به توسعه زیرساخت‌ها محدود نشده؛ بلکه با ایجاد ۲۱ اقامتگاه برای اسکان بیماران و همراهان آنان، بیش از ۲۰۰ هزار نفرشب خدمت‌رسانی اقامتی ثبت شده است. علاوه بر این، حمایت از دانشجویان و دستیاران پزشکی و اجرای طرح‌های چشم‌پزشکی در مناطق محروم و عشایری (الگوی نورآوران) از دیگر اقدامات شاخص این مجموعه بوده است.

جهش عملکردی در دو سال اخیر و پیشرفت بیمارستان رسول اعظم (ص)

رامجردی با اشاره به عملکرد دو سال گذشته مجمع خاطرنشان کرد: در این بازه زمانی، ۳۳۸ تفاهم‌نامه به ارزش تقریبی ۱۴۲۰ میلیارد تومان تنظیم شده که شامل ۵۳ مورد اهدای ملک (به ارزش ۴۶۰ میلیارد تومان)، ۱۱۷ مورد اقدام عمرانی (به ارزش ۶۶۰ میلیارد تومان) و اهدای ۱۳ دستگاه آمبولانس (به ارزش ۱۰۴ میلیارد تومان) بوده است.

او همچنین درباره آخرین وضعیت پروژه بزرگ بیمارستان رسول اعظم (ص) شیراز تصریح کرد: این پروژه کلیدی با مشارکت خیرین و بدون استفاده از اعتبارات دولتی در حال اجراست؛ بخش سازه و اسکلت آن پیشرفت قابل‌توجهی داشته و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مرحله‌ای از بخش‌هایی نظیر اورژانس و دیالیز در دستور کار قرار دارد تا دسترسی ساکنان مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی تسهیل شود.

پایداری مشارکت‌های مردمی در شرایط اقتصادی و برگزاری اجلاس نوزدهم

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان فارس با رد این تصور که مشکلات اقتصادی موجب کاهش مشارکت‌های خیرخواهانه می‌شود، تأکید کرد: تجربه نشان داده است که در دوره‌های دشوار اقتصادی نیز حمایت خیرین استمرار یافته و حتی در مواردی افزایش پیدا کرده است.

او در پایان با اشاره به برگزاری نوزدهمین اجلاس خیرین سلامت استان فارس در روز چهارشنبه، ششم آبان‌ماه اعلام کرد: در این اجلاس از ۱۱۸ خیر برگزیده، به همراه ۴ مدیر و ۴ تلاشگر برگزیده که در پیشبرد امور خیرخواهانه و تسهیل مسیر فعالیت بانیان سلامت نقش‌آفرینی کرده‌اند، تجلیل به عمل خواهد آمد.