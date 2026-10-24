باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام حمزه خلیلی روز شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری گیلان در رشت اظهار کرد: هم اینک تنگناهای مرزی و تحریم‌ها را شاهدیم اما کریدور جنوب به شمال باعث کاهش این تحریم‌ها شده و حتی رئیس جمهور روسیه تاکید به سرمایه گذاری در این خصوص کرده است و باید با انسجام و اتحاد بیشتر از این ظرفیت بهتر بهره ببریم.

وی افزود: ملت ما در مقابل دشمنان ایستاده است اما مردم ما مشکلات فراوانی دارند که نیازمند خدمت بیشتر از سوی مسئولان هستند به‌خصوص در گیلان که مردمی بافرهنگ حضور دارند باید مسئولان با اتحاد و همدلی بیشتر در برطرف کردن مشکلات مردم بکوشند.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: خوشبختانه ظرفیت‌های زیادی در گیلان وجود دارد که باید به خوبی از آن بهره ببریم که در وهله نخست باید شاهد انسجام باشیم و با مدیریت نماینده ولی فقیه در گیلان و اتحاد و همدلی بیشتر، شاهد پیشرفت بیشتر در گیلان باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه به کنار گذاشتن اختلاف اشاره و بیان کرد: ملت ما هزینه اختلاف را پرداخت می کند به‌همین دلیل در برهه کنونی اختلاف حرام است چون هزینه آن را مردم پرداخت می کنند و در این خصوص شاهدیم که رئیس قوه قضائیه از سران ۲ قوه دیگر حمایت می کند تا با همدلی و تعامل شاهد جلوگیری از تفرقه باشیم

هدف دشمنان ایجاد شکاف در وحدت است

معاون اول قوه قضائیه اضافه کرد: دشمن می کوشد وحدت و انسجام ما را بشکند اما اتحاد ما شکستنی نیست چون امام راحل تاکید به وحدت کلمه داشتند و امام قائد شهید امت نیز بارها اعلام کردند که باید در کنار هم باشیم.

دشمنان به نقشه جغرافیایی ما چشم طمع دارند

حمیدرضا موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه‌ نیز در این جلسه گفت: دشمنان علاوه بر مخالفت با اسلام و اعتقادات ما، چشم طمع بر نقشه جغرافیایی ما داشتند و اعتقاد داشتند که اگر رهبر را از ما بگیرند به این‌ نقشه شوم خود دست می یابند.

وی افزود: اما تدبیر امام شهید در ساختن جانشین، این نقشه شوم دشمنان را باطل کرد که این امر را در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد بودیم که بهترین فرماندهان خود را از دست دادیم اما به فاصله چند ساعت، امام شهید امت، جانشینان فرماندهان شهید ما را تعیین کردند.

وی ادامه داد: پس از آن فرماندهان جدید چنان با صلابت ظاهر شدند و خدمت کردند که باعث ناکامی دشمنان شدند و هم اینک نیز این جانشینی را در خصوص ایشان نیز شاهدیم که چگونه جانشین لایقی را تربیت کردند.

موحدی به تعیین روسای دادگستری و سایر مسئولان این قوه اشاره و بیان کرد: یک بانک اطلاعاتی با حضور هزار نفر از آبان ماه سال گذشته در قوه‌ قضائیه تشکیل و ۶۸ واجد شرایط شناسایی شدند که توان ریاست در استان‌ها را دارند.

وی اضافه کرد: هم اینک نیز با بازنشسته شدن رئیس کل دادگستری، فرد شایسته بومی در گیلان در این مسند قرار می گیرد و امیدواریم که با تعامل همه مسئولان، مردم مشکلی برای تولیدات و محیط زیست خود نداشته باشند.