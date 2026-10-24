باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - کمیته امداد امام خمینی شهرستان سلماس در سال جاری با تمرکز بر توانمندسازی خانواده‌های تحت امائت و نیازمندان، گام‌های بلندی در جهت اشتغال‌زایی برداشته است. بر اساس آمارهای منتشر شده، این نهاد موفق شده است با اجرای طرح‌های مختلف، زمینه خودکفایی ۱۲۰ مددجو را فراهم آورد.

مهدی خضرلو رئیس کمیته امداد سلماس در این باره اعلام کرد: تاکنون ۸۶ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی با اعتبار مجموع ۱۱ میلیارد تومان به مددجویان اختصاص یافته است. وی همچنین تأکید کرد که این نهاد برای ادامه این مسیر، ۳۸۶ طرح اشتغال‌زایی دیگر را در دستور کار قرار داده است تا طیف گسترده‌تری از نیازمندان از چرخه حمایت خارج و به جامعه تولیدکننده بپیوندند.

خضرلو افزود: تاکنون بیش از ۵۲ نفر از مددجویان سلماس از طریق این طرح‌های هدفمند، به‌طور کامل از چرخه حمایت‌های حمایتی خارج شده و به مرحله خودکفایی اقتصادی رسیده‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده تغییر رویکرد کمیته امداد از «حمایت‌گری صرف» به «توانمندسازی پایدار» در سطح شهرستان است.