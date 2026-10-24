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گسترش اعتراضات در اروپا؛ از بحران معیشت تا درگیری با پلیس + فیلم

افزایش هزینه‌های زندگی، بحران مسکن و نارضایتی از عملکرد دولت‌ها، موج تازه‌ای از اعتراضات را در چند کشور اروپایی رقم زده که در برخی شهر‌ها به درگیری با پلیس، تخریب اموال و بازداشت معترضان انجامیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر، اعتراضات در شهر‌هایی از جمله میلان ایتالیا، بروکسل و لیژ بلژیک و تیرانا در آلبانی شدت گرفته است. در میلان، درگیری معترضان با پلیس و غارت شماری از فروشگاه‌ها، دولت ایتالیا را به اعزام ۵۰۰ سرباز برای تقویت تدابیر امنیتی واداشته است. در بلژیک نیز در جریان ناآرامی‌ها پنج مأمور پلیس زخمی و حدود ۱۵۰ نفر بازداشت شدند. در آلبانی، اعتراضات علیه دولت با پرتاب سنگ، استفاده پلیس از گلوله‌های لاستیکی و خسارت به اموال همراه بوده است.

هم‌زمان، بحران مسکن و افزایش هزینه‌ها در پرتغال نیز اعتراضات تازه‌ای را به‌دنبال داشته و معترضان در لیسبون با برپایی چادر، خواستار توجه بیشتر به مسئله مسکن شده‌اند. کمیسیون اروپا ضمن تأکید بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز، خشونت و حمله به ساختمان‌های عمومی را محکوم کرده است. مجموعه این تحولات، بار دیگر فشار مشکلات معیشتی، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از راهکار‌های دولت‌ها برای پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی را در کانون توجه قرار داده است.

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