باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک آسیب‌پذیری امنیتی بحرانی در زبان برنامه‌نویسی PHP که بخش بزرگی از اینترنت بر پایه آن بنا شده است باعث شده تا نهاد‌های دولتی در انگلیس وب‌سایت‌های خود را به‌طور موقت از دسترس خارج کنند.

این اقدام در پی هشدار‌هایی صورت می‌گیرد که بیان می‌کنند این نقص امنیتی می‌تواند برای نفوذ به سیستم‌ها و سرقت داده‌ها مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

تأثیر این آسیب‌پذیری به وب‌سایت دولت فنلاند، وب‌سایت‌های متعلق به مقامات محلی مختلف در بریتانیا از جمله شورا‌های شهر‌های آکسفورد و ادینبورگ و همچنین صفحاتی مرتبط با برخی برنامه‌های بی‌بی‌سی (BBC) رسیده است.

این آسیب‌پذیری چیست و چرا خطرناک است؟

به گفته شرکت امنیت سایبری «کلادفلر» (Cloudflare)، حدود ۷۰ درصد از کل وب‌سایت‌ها از PHP استفاده می‌کنند. این زبان همچنین زیربنای پلتفرم‌های محبوبی مانند «وردپرس» (WordPress) و «مجنتو» (Magento) را تشکیل می‌دهد.

خطر اصلی در اینجاست که این آسیب‌پذیری می‌تواند به مهاجمان اجازه دهد تا کنترل سرور‌هایی را که وب‌سایت‌های تحت تأثیر روی آنها اجرا می‌شوند، به دست بگیرند.

این مسئله خطرات جدی متعددی را به همراه دارد، از جمله:

دسترسی به داده‌های شخصی و مالی و سرقت آنها.

نفوذ به سیستم‌های سازمانی و استفاده از آنها به‌عنوان سکویی برای انجام حملات بیشتر.

انجام فعالیت‌های کلاهبردارانه، مانند جعل هویت مدیران ارشد شرکت‌ها.

تسهیل حملات باج‌افزاری؛ در این نوع حملات، سیستم‌ها از کار می‌افتند یا فایل‌ها رمزگذاری می‌شوند و مهاجمان در ازای بازگرداندن دسترسی، درخواست پول می‌کنند.

«سیاران مارتین»، رئیس پیشین مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، نسبت به احتمال سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی هشدار داد و از افراد خواست تا در برابر تلاش‌های کلاهبرداری هوشیار باشند. افزایش ناگهانی تلاش‌ها برای سوءاستفاده

«متیو پرینس»، مدیرعامل شرکت کلادفلر، اظهار داشت که پس از افشای عمومی این آسیب‌پذیری، تلاش‌ها برای سوءاستفاده از آن به‌شدت افزایش یافته است.

او در پلتفرم «ایکس» (X) نوشت که این شرکت پیش از اعلام عمومی، هزاران تلاش برای سوءاستفاده را شناسایی کرده بود؛ اما این رقم ظرف ۴۵ دقیقه به ده‌ها هزار، در عرض دو ساعت به صد‌ها هزار و در نهایت به میلیون‌ها مورد رسید.

به گزارش «وال استریت ژورنال»، یک پژوهشگر به نام «رایان آستین» در ماه اوت این آسیب‌پذیری را کشف کرد. او برای این کار از یک مدل پیشرفته هوش مصنوعی که توسط شرکت «اوپن‌ای‌آی» (OpenAI) توسعه یافته، استفاده کرده بود.

شرکت OpenAI اعلام کرد که طی دو ماه گذشته از تیمی از پژوهشگران برای رسیدگی به این مسئله پشتیبانی کرده است. این شرکت خاطرنشان کرد که اگرچه هوش مصنوعی می‌تواند به شناسایی زودهنگام آسیب‌پذیری‌ها کمک کند، اما می‌تواند برای بهره‌برداری از آنها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

سازمان‌ها چگونه به این آسیب‌پذیری واکنش نشان می‌دهند؟

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا (NCSC) از سازمان‌ها خواسته است تا نرم‌افزار‌های خود را به نسخه‌ای به‌روزرسانی کنند که این آسیب‌پذیری در آن برطرف شده است. این مرکز همچنین توصیه کرده است که اگر به‌روزرسانی فوری امکان‌پذیر نیست، سازمان‌ها باید خارج کردن موقت وب‌سایت‌های آسیب‌دیده از دسترس (آفلاین کردن آنها) را در نظر بگیرند.

دولت انگلیس تأیید کرد که تلاش‌هایی برای شناسایی سیستم‌های آسیب‌پذیر و رفع شکاف‌های امنیتی احتمالی در جریان است و از سازمان‌های بخش‌های دولتی و خصوصی خواست تا برای محافظت از زیرساخت‌های خود، دستورالعمل‌های امنیتی را رعایت کنند.

اگرچه اجرای این اقدامات ممکن است منجر به اختلالات موقت در برخی خدمات آنلاین دولتی شود، اما در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر تحت تأثیر قرار گرفتن خدمات عمومی حیاتی وجود ندارد. توسعه‌دهندگان PHP قصد داشتند روز پنج‌شنبه یک به‌روزرسانی امنیتی منتشر کنند، اما پس از افشای اطلاعات مربوط به تلاش‌ها برای رفع این آسیب‌پذیری، انتشار آن را تسریع کردند.

منبع: ایندیپندنت