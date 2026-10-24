مبارزه با فساد و احیای حقوق مردم محور اصلی کار ماست

رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان با تأکید بر مبارزه با فساد، صیانت از حقوق عمومی و تحقق عدالت، گفت: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش شفافیت از اولویت‌های دستگاه قضایی استان خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان، مریم سادات بهادر _ دادخدا سالاری، رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان، در آیین معارفه خود با تأکید بر اهمیت مسئولیت دستگاه قضایی در برقراری عدالت و صیانت از حقوق مردم، خدمت در این جایگاه را امانتی سنگین دانست و بر ضرورت پایبندی به قانون، استقلال قضایی و برخورد قاطع با فساد تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئولیت خطیر قضاوت و مدیریت دستگاه قضایی، تحقق عدالت را از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه برشمرد و تصریح کرد: مبارزه با فساد، احیای حقوق مردم و صیانت از حقوق عمومی باید در کانون برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی قرار داشته باشد.

سالاری با تأکید بر لزوم اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه، کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را از اولویت‌های کاری خود اعلام کرد و بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، رعایت حقوق طرفین پرونده و تسهیل دسترسی مردم به عدالت تأکید داشت.

رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان همچنین حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از موضوعات مهم استان دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه فعالیت سالم اقتصادی، رفع موانع قانونی و حمایت از سرمایه‌گذاران در چارچوب قانون تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند‌های قضایی، توسعه خدمات الکترونیک، افزایش شفافیت و تقویت پاسخ‌گویی را از راهکار‌های بهبود عملکرد دستگاه قضایی برشمرد و نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و انعکاس مطالبات مردم مهم دانست.

سالاری همچنین بر ضرورت توجه به مسائل و نیاز‌های مردم، صیانت از حقوق عمومی و پیگیری موضوعاتی همچون امنیت غذایی تأکید کرد و رسیدگی به مطالبات جامعه را از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضایی دانست.

وی استقلال قضات را از ارکان تحقق عدالت برشمرد و با تأکید بر ضرورت شجاعت، سلامت و پایبندی قضات به قانون، خاطرنشان کرد: قاضی باید بدون تأثیرپذیری از فشار‌ها و جایگاه افراد، بر اساس قانون و با رعایت انصاف درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری کند.

مبارزه با فساد و احیای حقوق مردم محور اصلی کار ماست

رئیس کل جدید دادگستری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به وضعیت معیشتی و رفاهی قضات و کارکنان دستگاه قضایی را ضروری دانست و بر اهمیت تأمین نیاز‌های آنان، از جمله مسائل مرتبط با مسکن و بهبود شرایط زندگی، تأکید کرد.

وی با اشاره به مسئولیت سنگین قضات و حجم وظایف آنان، ضرورت توجه به شرایط کاری و معیشتی این مجموعه را یادآور شد و بر نقش انگیزه و آرامش کارکنان در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی قضایی تأکید کرد.

سالاری در پایان، بر عزم دستگاه قضایی استان برای پیگیری مطالبات مردم، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق عمومی و تقویت اعتماد جامعه تأکید کرد و تحقق این اهداف را نیازمند تلاش مستمر، رعایت قانون و همکاری مجموعه‌های مختلف دانست.

برچسب ها: مراسم تودیع و معارفه ، دادگستری کرمان
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