باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - کاووس همتی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز برداشت خرمالو از سطح ۲۷۵ هکتار از باغ‌های استان فارس خبر داد و گفت: استان فارس با ۱۲ درصد سطح زیر کشت این محصول، رتبه سوم کشور را در اختیار دارد.

او بیان کرد: برداشت خرمالو از اواخر مهرماه در شهرستان جهرم شروع می‌شود و در شهرستان بیضاء تا آذرماه پایان می‌یابد.

این مقام مسئول اعلام کرد: استان فارس ۲۷۵ هکتار باغ خرمالو دارد که ۲۶۷ هکتار آن بارور و ۸ هکتار هنوز به مرحله ثمردهی اقتصادی نرسیده است.

همتی با اشاره به جایگاه ملی این محصول افزود: استان فارس رتبه سوم سطح زیر کشت را در میان ۳۱ استان پس از گلستان و مازندران در اختیار دارد و با ۱۱ درصد تولید، بعد از گلستان، مازندران و تهران چهارمین استان تولیدکننده خرمالو در کشور محسوب می‌شود.

معاون بهبود تولیدات اظهار کرد: شهرستان‌های استهبان، مرودشت، جهرم و بیضاء را به ترتیب دارای بیشترین سطح زیر کشت خرمالو در میان ۳۷ شهرستان استان معرفی کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری بیش از ۳۶۰۰ تن محصول از باغ‌های خرمالوی استان برداشت شود که علاوه بر مصرف در شهرستان‌های استان، به استان‌های همجوار نیز ارسال می‌شود.

او در ادامه به رونق توسعه باغ‌های خرمالو در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به تقاضای بازار مصرف و قیمت این میوه، توسعه باغ‌های خرمالو میان باغداران رواج یافته است و ارقام غالب استان شامل قصردشتی، کاردی (سیبی) و ژاپنی (فویو، هاچیا و سایجو) است.

همتی توضیح داد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، میوه خرمالو برای افزایش ماندگاری در انبار و مسیر حمل‌ونقل، زودتر از مرحله رسیدن کامل روی درخت چیده می‌شود؛ اسید تانیک موجود در خرمالوی نارس عامل طعم گس آن است و خرمالو در گروه میوه‌های فرازگرا (Climacteric) قرار می‌گیرد؛ به این معنا که پس از ورود به مرحله رسیدن فیزیولوژیک، با وجود سفتی و تقریباً غیرقابل خوردن بودن، قابلیت برداشت دارد و پس از چیده شدن نیز می‌تواند به رسیدن کامل و مصرف خوراکی برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: خرمالو همچنین منبع قابل توجهی از ویتامین C، فیبر غذایی و ترکیبات فنولی با خاصیت آنتی‌اکسیدانی است.