تیم دوبل تنیس روی میز ایران با پیروزی مقابل عربستان، سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی بزرگسالان آسیا به میزبانی تاشکند ازبکستان، تیم دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و آرین غفاری در دیداری حساس برابر عربستان به میدان رفت و با پیروزی ۳ بر ۲ مقابل حریف خود، جواز حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را به دست آورد.

تیم دونفره ایران پیش از این در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر فیلیپین شکست خورد و از رسیدن به جمع هشت تیم برتر بازمانده بود، اما با پیروزی مقابل عربستان در ادامه رقابت‌ها و کسب رتبه لازم، سهمیه جهانی را به دست آورد.

انصراف برادران عالمیان از مسابقات دوبل

همچنین در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا در تاشکند، بیماری و سرماخوردگی شدید نوشاد عالمیان باعث شد تیم دونفره نوشاد و نیما عالمیان ناچار به انصراف از ادامه مسابقات شود؛ تصمیمی دشوار که با هدف حفظ سلامت این ملی‌پوش از سوی کادرفنی اتخاذ شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که گزارش‌هایی از ابتلای تعدادی از ورزشکاران حاضر در مسابقات به بیماری‌های تنفسی منتشر شده است. شونسوکه توگامی، بازیکن مطرح ژاپنی، نیز از جمله ورزشکارانی است که گزارش انصراف او مطرح شده است هرچند علت پزشکی انصراف سایر بازیکنان نیازمند تأیید رسمی است.

صعود فرجی به جمع ۱۶ بازیکن برتر آسیا

پیش از این بنیامین فرجی در روز گذشته با پیروزی ۳ بر یک مقابل هیروتو شینوزوکا، بازیکن ژاپنی و دارنده رتبه بیستم رده‌بندی جهانی، به مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های انفرادی قهرمانی آسیا صعود کرد.

فرجی دو گیم نخست را با امتیازهای ۱۲ بر ۱۰ و ۱۱ بر ۹ به سود خود پایان داد. نماینده ژاپن در گیم سوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۰ به پیروزی رسید، اما ملی‌پوش ایران در گیم چهارم با نتیجه ۱۱ بر ۸ حریف خود را شکست داد تا پیروزی‌اش را قطعی کند.

فرجی در مرحله یک‌هشتم نهایی برای صعود به جمع هشت بازیکن برتر آسیا به مصاف پارک گانگ‌هیون از کره‌جنوبی خواهد رفت؛ حریفی که با پیروزی ۳ بر صفر مقابل افان پراتاما از اندونزی به این مرحله رسیده است.

همچنین نوشاد عالمیان در مرحله ۱/۳۲ نهایی انفرادی مردان مقابل توفیق زیکری از اندونزی قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر ۱ به پیروزی رسید.

هدایت مردان ایران در این مسابقات بر عهده جمیل لطف‌الله‌نسبی سرمربی تیم ملی کشورمان و منصور علوی به‌عنوان مربی می‌باشد.

تقابل اشتری با سید دوم مسابقات

اما در بخش زنان، مهشید اشتری در دور نخست، نهال القحطانی از عربستان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داد و در دومین مسابقه نیز با همین نتیجه از سد سر لین چیان از سنگاپور گذشت تا بدون واگذاری گیم به مرحله یک‌شانزدهم نهایی برسد.

هدایت تیم ملی بانوان ایران در این رقابت‌ها بر عهده عاطفه کریمی است.

برچسب ها: مسابقات تنیس ، تنیس روی میز
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