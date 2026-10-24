باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تفاوت حضور زنان در اجتماع از گذشته تاکنون + فیلم

حضور امروز زنان در جامعه بسیار پررنگ‌تر و موثرتر از قبل است.

باشگاه خبرنگاران جوان - زینب قیصری، نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی از تفاوت حضور زنان در اجتماع از گذشته تاکنون سخن گفت که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
تفاوت حضور زنان در اجتماع از گذشته تاکنون + فیلم
young journalists club

بانوی هنرمند و کارآفرین سوزن دوز + فیلم

تفاوت حضور زنان در اجتماع از گذشته تاکنون + فیلم
young journalists club

سکوت مدعیان حقوق زنان در برابر حملات آمریکا + فیلم

تفاوت حضور زنان در اجتماع از گذشته تاکنون + فیلم
young journalists club

تجربه یک دوره آموزش نظامی با بانوان جان فدا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم
۷۶۲

میدان تجریش؛ زندان نمادین رئیس‌جمهور آمریکا + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم
۵۲۳

درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در آلبانی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم
۴۹۱

به نام اینترنت به کام جاسوسی + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم
۴۵۳

درگیری پلیس فرانسه با معترضان در پاریس + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
روایت مردمی که سنگر‌ها را رها نمی‌کنند + فیلم
۴۱۹

روایت مردمی که سنگر‌ها را رها نمی‌کنند + فیلم

۰۲ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha