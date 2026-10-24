کاخ سفید در دولت‌های بایدن و ترامپ بار‌ها از شرکت اسپیس‌ایکس خواسته است خدمات اینترنت ماهواره‌ای خود را در نقاط مختلف جهان فعال یا غیرفعال کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد کاخ سفید بار‌ها از شرکت اسپیس‌ایکس خواسته است خدمات اینترنت ماهواره‌ای خود را در نقاط مختلف جهان فعال یا غیرفعال کند تا اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا پیش برده شود.

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که کی‌یف پیش‌تر از محدودیت‌های عملیاتی در پایانه‌های ارتباط ماهواره‌ای اسپیس‌ایکس که ارتش اوکراین از آنها استفاده می‌کند، شکایت کرده بود.

اگرچه مقام‌های آمریکایی اعمال هرگونه محدودیت را رد کردند، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ۲۲ اکتبر اعلام کرد دسترسی کی‌یف به شبکه ارتباطات نظامی «استار‌شیلد» دوباره برقرار شده است؛ با این حال، او مشخص نکرد که چه کسی در ابتدا دستور محدود کردن این دسترسی را صادر کرده بود.

در همین حال، شماری از سیاستمداران آمریکایی، به‌ویژه دموکرات‌ها، خواستار تحقیق درباره علت محدود شدن دسترسی اوکراین به استارشیلد شده‌اند.

به گزارش رویترز، کاخ سفید مدت‌ها پیش از این ماجرا نیز از خدمات اسپیس‌ایکس برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود استفاده کرده بود.

در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، دولت جو بایدن از این شرکت خواست مانع استفاده نیرو‌ها در یمن و لبنان از پایانه‌های استارلینک شود؛ پایانه‌هایی که به باور دستگاه اطلاعاتی آمریکا، این نیرو‌ها به آنها دست یافته بودند.

علاوه بر این، اسپیس‌ایکس در سال ۲۰۲۴ اسنادی را به اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا ارائه کرد که در آنها اعلام شده بود این شرکت برای پیشبرد منافع امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا، همکاری نزدیکی با دولت در زمینه صدور مجوز‌های صادراتی و امنیت فناوری دارد.

رویترز به نقل از دو مقام پیشین آمریکایی گزارش داد که در سال ۲۰۲۲ و پس از آغاز عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین، مقام‌های دولت بایدن از اسپیس‌ایکس خواسته بودند دسترسی ارتش اوکراین به استارلینک را گسترش دهد.

در پاییز همان سال، کاخ سفید از این شرکت درخواست کرد امکان دسترسی به اینترنت در ایران را در بحبوحه اعتراضات داخلی فراهم کند. در آن زمان، آمریکا موفق شد پایانه‌های استارلینک را به ایران منتقل کند، اما منابع مورد استناد رویترز تعداد دقیق این پایانه‌ها را مشخص نکردند.

دولت ترامپ نیز در جریان تجاوز خود علیه ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ اقدامات مشابهی انجام داد.

رویترز در جمع‌بندی این گزارش نوشت: «درخواست‌های دولت‌های بایدن و ترامپ از ایلان ماسک نشان‌دهنده رابطه‌ای نزدیک است که در آن دولت‌های آمریکا برای کمک به اجرای سیاست خارجی خود، به شکلی بی‌سابقه به یک شرکت بخش خصوصی متکی هستند.»

منبع: تاس به نقل از رویترز

برچسب ها: اسپیس ایکس ، سیاست خارجی ترامپ
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