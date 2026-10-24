باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید عباس موسوی، سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور، با اشاره به اهمیت حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی اظهار کرد: بهترین کمکی که دولت می‌تواند به تجار و بازرگانان بکند، این است که در کار آنها دخالت نکند و با افزودن قوانین و مقررات جدید، موانع بیشتری پیش روی فعالیت‌های اقتصادی قرار ندهد.

وی با بیان اینکه دولت و شخص رئیس‌جمهور اهمیت مسائل اقتصادی و تجارت خارجی را به‌خوبی درک می‌کنند، افزود: تحقق اهداف اقتصادی، توسعه صادرات و تسهیل واردات، پیش از هر چیز به تأمین امنیت داخلی، خارجی و پیرامونی نیاز دارد. تا زمانی که محیطی امن برای کسب‌وکارها ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی به‌طور کامل محقق شوند.

موسوی با تأکید بر آمادگی دولت برای فراهم کردن شرایط مناسب فعالیت‌های اقتصادی تصریح کرد: تحقق این هدف به همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف، به‌ویژه بخش خصوصی، نیاز دارد و فعالان اقتصادی نیز می‌توانند با بیان مشکلات و موانع موجود، دولت را در اصلاح رویه‌ها و مقررات ناکارآمد یاری کنند.

تاب‌آوری اقتصادی به معنای توقف فعالیت‌ها نیست

سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: وضعیت کنونی، شرایطی نبود که ملت و دولت ایران خواهان آن باشند. با وجود آمادگی برای مذاکرات، دشمن مسیر دیگری را در پیش گرفت و از روز نخست تاکنون نیز بر خواسته خود مبنی بر تسلیم ایران تأکید کرده است؛ خواسته‌ای که با روحیه ایرانی و اسلامی سازگار نیست.

وی افزود: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که آیا باید دست روی دست گذاشت و صرفاً فشارها را تحمل کرد؟ پاسخ منفی است. تاب‌آوری از نگاه دولت و فعالان اقتصادی به معنای انفعال و تحمل صرف فشارها نیست، بلکه به معنای تطبیق با شرایط جدید، یافتن راه‌های تازه و به‌روزرسانی مستمر روش‌های فعالیت اقتصادی است.

موسوی با تأکید بر ضرورت ابتکار عمل در حوزه تجارت خارجی بیان کرد: در شرایط فعلی، اقتصاد کشور و تجار و بازرگانان باید بتوانند متناسب با محدودیت‌های جدید، مسیرهای تازه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود پیدا کنند. دولت نیز باید در کنار آنها باشد و از ایجاد موانع جدید خودداری کند.

ضرورت تداوم مقررات‌زدایی پس از عبور از بحران

وی با اشاره به موضوع مقررات‌زدایی که در روز ملی صادرات نیز مطرح شده بود، اظهار کرد: کاهش مقررات و تسهیل فرایندهای اداری که در شرایط جنگی انجام شده است، باید پس از عبور از این بحران نیز ادامه پیدا کند؛ چراکه بخشی از مقرراتی که تاکنون از سوی دولت، مجلس و دستگاه‌های مختلف وضع شده‌اند، در عمل کارآمد نبوده و به مانعی برای فعالیت تجار تبدیل شده‌اند.

سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور ادامه داد: بزرگ‌ترین کمک به بازرگانان این است که قوانین و مقررات جدیدی که دست‌وپای آنها را می‌بندد، تصویب نشود. دولت چهاردهم رویکردی تمرکزگرا ندارد و به دنبال تمرکززدایی و باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی است.

موسوی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر رفع موانع کسب‌وکار گفت: آقای پزشکیان به این موضوع اعتقاد جدی دارد و از وجود مقررات و محدودیت‌هایی که فعالیت بازرگانان را دشوار می‌کند، ناراضی است. دولت تلاش می‌کند در شرایط فعلی، مشکلات را به‌صورت موردی بررسی و برطرف کند و این رویکرد را پس از بازگشت کشور به شرایط عادی نیز ادامه دهد.

وی از استانداران سراسر کشور و استانداران مرزی خواست مقررات و فرایندهای موجود را بررسی کنند و افزود: استانداران مکلف شده‌اند قوانین و مقررات را بررسی و موارد ضروری را مشخص کنند تا مقررات زائد و دست‌وپاگیر حذف شود و فعالیت‌های اقتصادی با موانع کمتری مواجه باشد.

تعدد مراکز تصمیم‌گیری، یکی از موانع تجارت در مرزها

موسوی با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان در مرزهای کشور اظهار کرد: در برخی مرزها، تعدد دستگاه‌های مسئول و غیرمسئول و حضور مراکز متعدد تصمیم‌گیری، موجب کندی فعالیت‌های تجاری شده است. این مسئله در شرایط عادی نیز مشکل‌آفرین بود، اما ادامه آن در شرایط جنگی، آسیب بیشتری به تجارت کشور وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه در برخی مرزها شاهد تعدد مراکز تصمیم‌گیری در سمت ایران هستیم، افزود: در حالی که در طرف مقابل، دستگاه‌های مرزی ممکن است در قالب یک مجموعه هماهنگ فعالیت کنند، در سمت ایران تعدد دستگاه‌ها و مداخلات مختلف، روند صادرات و واردات را دشوار می‌کند.

سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور تأکید کرد: دولت از وجود این مشکلات آگاه است و نمی‌توان شرایط را بدون مسئله توصیف کرد. بخشی از کندی فعالیت‌های تجاری کشور ناشی از همین تعدد مراکز تصمیم‌گیری و دخالت‌های غیرضروری است که باید برای رفع آن اقدام شود.

رایزنی با همسایگان برای حفظ مسیرهای تجاری

موسوی با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در شرایط کنونی گفت: یکی از اهداف دشمن، محدود کردن مسیرهای ارتباطی ایران از طریق فشارهای هوایی و دریایی و سپس محدودسازی مسیرهای زمینی است. در چنین شرایطی، هنر دیپلمات‌ها و مسئولان سیاسی کشور این است که روابط و منافع ایران را با کشورهای همسایه به یکدیگر پیوند دهند تا امکان تداوم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فراهم شود.

وی افزود: برخی مشکلات با کشورهای همسایه از گذشته وجود داشته است، اما دولت چهاردهم با تأکید بر سیاست همسایگی تلاش کرده است این مسائل را به‌تدریج از طریق گفت‌وگو و رایزنی برطرف کند.

موسوی با تأکید بر نقش وزارت امور خارجه و معاونت اقتصادی این وزارتخانه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: بخشی از مشکلات تجار و بازرگانان عمومی است و باید در سطح کلان برای آنها چاره‌اندیشی شود، اما برخی مسائل نیز موردی هستند و باید متناسب با شرایط هر فعال اقتصادی پیگیری و حل‌وفصل شوند.

وی خاطرنشان کرد: دولت آمادگی دارد مشکلات فعالان اقتصادی را دریافت کند و با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برای رفع آنها اقدام کند. موضوعاتی مانند پیمان‌سپاری ارزی، ضمانت‌ها و مسائل بانکی از جمله مواردی هستند که باید در فرایند بررسی موانع تجاری مورد توجه قرار گیرند.

دولت خود را در کنار فعالان اقتصادی می‌داند

سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور در جمع‌بندی سخنان خود گفت: پیام دولت به فعالان اقتصادی این است که دولت خود را در کنار آنها می‌داند و اگر نتواند کمکی به آنها بکند، دست‌کم نباید بار و مانع جدیدی بر دوششان بگذارد.

موسوی با اشاره به اینکه بخشی از موانع در شرایط فعلی و به اقتضای وضعیت بحرانی کشور برطرف شده‌اند، افزود: برخی مشکلات که در شرایط عادی رفع آنها دشوار به نظر می‌رسید، در وضعیت کنونی با تصمیم‌گیری و اقدام عملی قابل حل شده‌اند. بنابراین، مناسب است این تجربه پس از بازگشت ثبات و برقراری صلح نیز ادامه پیدا کند.

وی از فعالان اقتصادی خواست مشکلات و مقررات محدودکننده را به دولت و دستگاه‌های مسئول اعلام کنند تا امکان اصلاح آنها فراهم شود و تأکید کرد: دولت برای همکاری با تجار و بازرگانان و تسهیل فعالیت‌های آنها آمادگی دارد و امیدوار است با همراهی بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی، کشور با موفقیت از شرایط دشوار کنونی عبور کند.