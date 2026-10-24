در جریان معاملات امروز ۲ آبان شاخص کل بورس با کاهش ۱۲۹ هزار و ۱۳۷  واحد در سطح ۸ میلیون و ۴۴ واحدی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۲ آبان شاخص کل بورس با کاهش ۱۲۹ هزار و ۱۳۷  واحد در سطح ۸ میلیون و ۴۴ واحدی قرار گرفت. فملی، فارس و فولاد سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، داروند، تابان و فولاد سه نماد پرتراکنش بودند شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱۹ هزار و ۲۴۵ واحد در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۴ هزار و ۱۹۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد همچنین شیمیایی، کانه فلزی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

اهرم، فولاد و فیروزا بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وتجارت و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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