باشگاه خبرنگاران جوان - سی‌ویکمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۵ مهر تا پایان روز جمعه ۱ آبان در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۴۹۸ هزار و ۲۸۹ مخاطب به فروشی معادل ۶۳ میلیارد و ۷۵۵ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱ هزار و ۸۱ مخاطب و پردیس سینمایی کورش با میزبانی از ۲۰ هزار و ۸۱۱ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کورش با ۲۰ هزار و ۸۱۱ مخاطب، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۱۶ هزار و ۶۸۹ مخاطب، پردیس سینمایی آزادی با ۱۱ هزار و ۸۳۱ مخاطب، پردیس سینمایی هدیش با ۱۰ هزار و ۵۱۰ مخاطب و پردیس سینمایی اکومال کرج با ۹ هزار و ۷۱۱ مخاطب در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

فیلم سینمایی «خانوم والده» نیز به کارگردانی سهیل موفق با ۲۴۱ هزار و ۸۱ مخاطب، فیلم سینمایی «بی‌دار» به کارگردانی حسین امیری دوماری با ۸۲ هزار و ۴۷۲ مخاطب، انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۵۱ هزار و ۶۱۰ مخاطب، فیلم سینمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۲۴ هزار مخاطب و فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۲۱ هزار و ۷۳۲ مخاطب به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته سی و یکم معرفی شدند.

منبع: موسسه سینماشهر