در پی وقوع سیل و آبگرفتگی در سلماس ۳۹ واحد مسکونی با جمعیت ۱۶۱ نفر تحت تأثیر قرار گرفتند که ۱۳ تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با مشارکت ۴۸ نیروی امدادی در مناطق حادثه‌دیده به ارائه خدمات امدادی پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید محبوبی مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی کفت: در پی وقوع سیل و آبگرفتگی معابر و منازل مسکونی شهرستان سلماس از ساعت ۱۶:۵۴ روز ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، روستاهای شوریک، سیلاب، کانیان، شکریازی و مافی‌کندی تحت تأثیر این حادثه قرار گرفتند و نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند.

وی افزود:بر اساس آمار تجمیعی عملیات امدادرسانی تا ساعت ۲۰:۳۰ روز اول آبان‌ماه، در مجموع ۳۹ واحد مسکونی و ۳۹ خانوار به استعداد ۱۶۱ نفر تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند که از این تعداد، ۱۰ خانوار شامل ۵۰ نفر در روستای شوریک، ۷ خانوار شامل ۲۸ نفر در روستای سیلاب و ۲۲ خانوار شامل ۸۳ نفر در روستای کانیان دچار خسارت شدند.

محبوبی گفت:متأسفانه در این حادثه ۳ نفر شامل یک دختربچه ۱۰ ساله و دو مرد ۴۵ و ۷۳ ساله در روستای کانیان جان خود را از دست دادند. همچنین بر اساس گزارش عملیاتی، ۳ مصدوم در این روستا ثبت شده که یک نفر توسط عوامل هلال‌احمر و دو نفر دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

به گفته مدیر جمعیت هلال احمر استان در جریان عملیات امدادرسانی طی روزهای ۳۰ مهر و اول آبان‌ماه، مجموعاً ۱۳ تیم عملیاتی به استعداد ۴۸ نفر به‌کارگیری شدند. این تیم‌ها شامل ۶ تیم تخصصی جست‌وجو و نجات در روز نخست حادثه، ۵ تیم تخصصی ارزیابی و سیلاب و ۲ تیم سحر در روز اول آبان‌ماه بودند.

وی ادامه داد:همچنین در این عملیات ۱۳ دستگاه خودروی عملیاتی، ۳ دستگاه موتورپمپ آب و یک دستگاه لجن‌کش به‌کارگیری شد و امدادگران علاوه بر اجرای عملیات جست‌وجوی مفقودان و انتقال مصدوم، نسبت به تخلیه آب از ۴ واحد مسکونی آسیب‌دیده اقدام کردند.

توزیع اقلام زیستی و امدادی میان خانوارهای سیل‌زده

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی افزود:در بخش پشتیبانی و تأمین نیازهای ضروری خانوارهای آسیب‌دیده نیز جمعیت هلال‌احمر اقدام به توزیع ۷۶ تخته موکت، ۱۳۶ تخته پتو، ۱۲ ست ظروف، ۱۲ عدد کلمن دوقلو، ۱۲ شعله والور، ۳ دستگاه چادر امدادی تیپ ۳، ۴۰ کارتن بسته غذایی ۷۲ ساعته و ۲۴ بطری روغن مایع در مناطق متأثر از سیلاب کرد.

محبوبی گفت:همچنین به‌منظور بررسی وضعیت مناطق آسیب‌دیده، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند امدادرسانی، جلسه مدیریت بحران و فرماندهی عملیات حادثه با حضور دکتر رحمانی، استاندار آذربایجان غربی و مدیران سازمان‌ها و دستگاه‌های عضو شورای مدیریت بحران استان برگزار شد.

بر اساس آخرین گزارش تجمیعی، عملیات امدادرسانی، ارزیابی وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده و توزیع اقلام زیستی و امدادی از سوی جمعیت هلال‌احمر در مناطق سیل‌زده شهرستان سلماس همچنان ادامه دارد.

برچسب ها: مناطق سیل زده ، نیروی امدادی هلال احمر
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