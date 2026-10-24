غلامرضا فرخی بعد از ناکامی در بازی‌های آسیایی ناگویا، در مبارزه نخست خود در پیکارهای قهرمانی جهان، حریف مجارستانی را در وزن ۸۲ کیلوگرم مقتدرانه شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از امروز (شنبه دوم آبان) تا سه‌شنبه (پنجم آبان) در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

طبق برنامه امروز مسابقات وزن‌های ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی برگزار خواهد شد و پیام احمدی، علی احمدی وفا، علی اسکو و غلامرضا فرخی نمایندگان کشورمان به روی تشک خواهند رفت.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان ورا با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. بردی مرادف نایب قهرمان جهان از ازبکستان در گروه فرخی قرار دارد.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر یک عبدالمحمد پاپی فرنگی‌کار ایرانی‌الاصل از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان در گروه احمدی‌وفا قرار دارد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل مکس نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

برچسب ها: کشتی فرنگی قهرمانی جهان ، مسابقات کشتی
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