باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه‌کباری - سید عباس موسوی، سرپرست معاونت سیاسی رئیس‌جمهور، با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی مرزهای کشور اظهار کرد: دولت با استان‌های مرزی و دولت‌های مرکزی کشورهای همسایه در حال گفت‌وگو است تا مسائل و موانع موجود در هر مرز به‌صورت موردی بررسی و برطرف شود.

وی با بیان اینکه برخی کشورها از جمله ترکیه و پاکستان، دلایل امنیتی و موقتی را برای محدودیت‌های مرزی مطرح کرده‌اند، افزود: در جریان سفر فرمانده ارتش پاکستان، اطمینان‌هایی درباره پیگیری و حل مسائل مطرح شد، اما برای اطلاع از آخرین وضعیت این موضوع باید گزارش‌های جدید دریافت کنیم.

موسوی ادامه داد: در زمان طرح این موضوع اعلام شده بود که مرز باز است، اما گزارش‌های دیگری نیز وجود داشت که نشان می‌داد برخی موانع و بروکراسی‌های اداری همچنان اجازه تردد را نمی‌دهد. با این حال، این احتمال وجود دارد که در روزهای آینده مشکلات موجود برطرف شود.

معاون سیاسی رئیس‌جمهور با اشاره به ادامه رایزنی‌ها با عراق، ترکیه و دیگر کشورهای همسایه تصریح کرد: در حوزه مرزهای هوایی نیز مذاکرات و پیگیری‌هایی در جریان است و اخیراً جمهوری آذربایجان اجازه عبور برخی پروازها را صادر کرده است. بخشی از این اقدامات ممکن است هنوز به‌صورت عمومی اعلام نشده باشد، اما پیگیری‌ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه مشکلات تجمع و توقف در مرزها تنها به یک طرف محدود نمی‌شود، گفت: بخشی از این مسائل به ما و بخشی دیگر به طرف مقابل مربوط است. کشورهای همسایه نیز قوانین و مقررات خاص خود را برای بررسی محموله‌ها و کنترل‌های مرزی دارند که اجرای آنها زمان‌بر است.

موسوی از برنامه‌ریزی برای اعزام یک تیم مشترک به مرزها خبر داد و افزود: قرار است به‌زودی تیمی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، وزارت راه و شهرسازی، دولت، وزارت امور خارجه و گمرک تشکیل شود و با حضور در مرزهای مختلف، موانع و مشکلات موجود را از نزدیک بررسی و برای رفع آنها اقدام کند.

معاون سیاسی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات حوزه حمل‌ونقل، کمبود سوخت و افزایش قیمت آن و برنامه دولت برای تسهیل تردد کامیون‌ها و ترانزیت کالا اظهار کرد: شرایط دشوار است و همان‌طور که ما برای حل مشکلات تلاش می‌کنیم، دشمن نیز اقدامات و برنامه‌های ما را رصد می‌کند تا بتواند فشارهای خود را افزایش دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم تعامل با کشورهای همسایه گفت: ما و همسایگانمان قرار است در کنار یکدیگر زندگی کنیم؛ بیگانگان می‌آیند و می‌روند، اما کشورهایی که در منطقه باقی می‌مانند، ایران و همسایگان آن هستند. ازاین‌رو، باید مسائل موجود را از طریق گفت‌وگو و تعامل دوجانبه حل‌وفصل کنیم.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی ایران بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران با وسعت و جمعیت قابل‌توجه، با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد و کشوری با چنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی را نمی‌توان از تعاملات منطقه‌ای کنار گذاشت. ظرفیت‌های ایران برای کشورهای همسایه نیز قابل چشم‌پوشی نیست.

وی ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری‌های دوجانبه و تداوم رایزنی‌ها، مشکلات ناشی از فشارهای آمریکا در حوزه تجارت و ترانزیت برطرف شود.

معاون سیاسی رئیس‌جمهور همچنین درباره وضعیت واردات کالاهای اساسی گفت: در این حوزه، گزارشی مبنی بر وجود مشکل دریافت نکرده‌ایم و وضعیت تأمین کالاهای اساسی مناسب گزارش شده است.

موسوی در پایان با تأکید بر عزم دولت برای رفع موانع موجود خاطرنشان کرد: رویکرد دولت این است که برای مشکلات راه‌حل پیدا کند و اگر راهی وجود نداشته باشد، راهی برای عبور از موانع بسازد.