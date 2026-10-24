باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ مهدی منصوریان، رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یزد گفت:مسابقات استانی جایزه بزرگ تیراندازی با کمان با حضور بیش از ۴۰ ورزشکار در مسافت ۳۰ متر برگزار شد و نفرات برتر در چهار بخش این رقابت‌ها معرفی شدند.

وی افزود:در رشته کامپوند آقایان، یاسین پورداور از یزد مقام اول را کسب کرد و محمدصادق صحرایی و حسین کمالی، هر دو از اردکان، به‌ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

به گفته وی، در بخش کامپوند بانوان، الهه حسینی از بافق عنوان نخست را به دست آورد، فاطمه زراعی از یزد دوم شد و صدیقه نادری از اردکان مقام سوم را کسب کرد.

منصوریان ادامه داد:در رشته ریکرو آقایان، امید گیلانی از اردکان مقام اول را از آن خود کرد، ابوالفضل زارعشاهی از میبد در جایگاه دوم ایستاد و علیرضا خدمت مختاری از اردکان به مقام سوم رسید.

وی بیان کرد:همچنین در بخش ریکرو بانوان، مطهره سادات منتظری از میبد عنوان نخست را کسب کرد، سارا امامی از یزد دوم شد و شهربانو کارگر از اردکان در جایگاه سوم قرار گرفت.

منصوریان با تأکید بر اهمیت برگزاری مسابقات ورزشی در مناسبت‌های مختلف، تصریح کرد: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصت مناسبی برای سنجش توانمندی ورزشکاران، شناسایی استعداد‌های برتر و ارتقای سطح فنی کمانداران فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت این رشته ورزشی در استان داشته باشد.

رئیس هیئت تیراندازی با کمان استان یزد در پایان از تلاش مربیان، داوران، عوامل اجرایی و اعضای هیئت‌های تیراندازی با کمان استان و شهرستان یزد قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با تداوم این برنامه‌ها، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این رشته ورزشی و موفقیت کمانداران استان در رقابت‌های پیش‌رو باشیم.

در پایان نیز از شرکت کنندگان برتر در رده سنی نونهالان تقدیر به عمل آمد.

این مسابقات به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش و با هدف ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، توسعه رشته تیراندازی با کمان و ارتقای سطح رقابت‌های ورزشی استان برگزار شد.