با حکم علیرضا سهرابیان، مهدی گودرزی رئیس اسبق فدراسیون ترای‌اتلون به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون قایقرانی منصوب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی گودرزی رئیس اسبق فدراسیون ترای‌اتلون با حکم دکتر علیرضا سهرابیان به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون قایقرانی منصوب شد.

گودرزی دکترای مدیریت ورزشی، مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه، با سابقه‌ای طولانی در قهرمانی ورزشی، مربی و داور بین‌المللی، رئیس و نائب‌رئیس اسبق فدراسیون المپیکی ترای‌اتلون است.

او عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و دبیرکل انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران است و عضویت در هیات رئیسه کنفدراسیون ترای‌اتلون آسیا و عضویت در کمیسیون اعتبارنامه ترای‌اتلون جهانی را نیز در کارنامه دارد.

در حکم وی آمده است:

جناب آقای دکتر مهدی گودرزی

با عنایت به تجربیات ارزشمند، تخصص و توانمندی‌های مدیریتی حضرتعالی از این تاریخ به عنوان «سرپرست دبیرکلی فدراسیون قایقرانی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌گردید.

امید است با تکیه بر دانش و تعهدات حرفه‌ای خود، در مسیر تحقق اهداف عالیه و ارتقای جایگاه فدراسیون و اجرای دقیق ضوابط و مقررات قانونی، گام‌های موثری بردارید.

دکتر علیرضا سهرابیان
رئیس فدراسیون قایقرانی

برچسب ها: قایقرانی ، وزارت ورزش وجونان
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