کشف ۴۶۹ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در فارس / رشد ۲۰ درصدی برخورد با متخلفان

مجری طرح رمزارز شرکت توزیع نیروی برق فارس از تشدید برخورد با استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز خبر داد و گفت: از ابتدای امسال ۴۶۹ دستگاه ماینر غیرمجاز در سطح استان کشف و ضبط شده که نشان‌دهنده رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن بنده‌خدا در نشست مشترک با کمیته دائمی مبارزه با مفاسد رمزارز با تشریح اقدامات مهرماه اظهار کرد: در ادامه برنامه‌های صیانت از شبکه توزیع برق، پیشگیری از مصرف غیرمجاز انرژی و حفظ پایداری شبکه، طی مهرماه سال جاری ۶۵ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱۳ مرکز در شهرستان‌های حوزه فعالیت این شرکت کشف و جمع‌آوری شد.

او با اشاره به مصرف بسیار بالای برق در فرایند استخراج رمزارز تصریح کرد: هر دستگاه استخراج رمزارز دست‌کم حدود ۳ کیلووات برق مصرف می‌کند که این میزان معادل مصرف برق ۱۰ مشترک خانگی است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر شبکه توزیع وارد ساخته و سبب افت ولتاژ و آسیب به تجهیزات برق‌رسانی شهروندان می‌شود.

مجری طرح رمزارز شرکت توزیع نیروی برق فارس با انتقاد از سودجویی برخی افراد افزود: متأسفانه عده‌ای برای منافع فردی، از انرژی عمومی و یارانه‌ای سوءاستفاده می‌کنند؛ از این‌رو برخورد قاطع با هرگونه انشعاب غیرمجاز و فعالیت سودجویانه، با هماهنگی کامل مراجع قضایی و دستگاه‌های امنیتی تا پاک‌سازی کامل شبکه با جدیت تداوم دارد.

بنده‌خدا حفظ و پایداری شبکه برق را یک مسئولیت اجتماعی همگانی دانست و با تأکید بر محرمانگی اطلاعات گزارش‌دهندگان تأکید کرد: از عموم شهروندان تقاضا می‌شود در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت هرگونه مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز، مراتب را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا ضمن صیانت از حقوق عمومی و بیت‌المال، از اختلال در تأمین برق پایدار جلوگیری شود.

منبع: توزیع نیروی برق فارس

برچسب ها: دستگاه غیرمجاز استخراج ارز ، شرکت توزیع برق فارس
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