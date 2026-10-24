باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای راهبرد کلان تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به خدمات بازار سرمایه و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به ذینفعان، کارمزد ثبت‌نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» بر اساس مصوبه هیأت‌مدیره این شرکت، که در مهرماه سال جاری رایگان اعلام شده بود، با تمدید تا پایان آبان ماه فرصتی تازه برای سهامدران برای ورود به بازار سرمایه ایجاد می‌کند.

بر اساس این تصمیم، همه افرادی که تاکنون در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» ثبت‌نام نکرده‌اند، می‌توانند در این بازه زمانی بدون پرداخت کارمزد ثبت‌نام، فرآیند سجامی‌شدن خود را آغاز کنند و پس از تکمیل مراحل مربوط، از خدمات مختلف بازار سرمایه از جمله دریافت سود‌های جاری و سنواتی، حضور الکترونیکی در مجامع شرکت‌هایی که سهامدار آنها هستند، پذیره‌نویسی الکترونیکی حق‌تقدم و انجام فرآیند‌های مرتبط با انتقال دارایی متوفیان به وراث بهره‌مند شوند.

لازم به تأکید است که بر اساس این مصوبه، صرفاً (کارمزد ثبت‌نام اولیه در سامانه «سجام») رایگان شده است و هزینه‌های مربوط به مراحل احراز هویت مشمول این معافیت نمی‌شود.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام رایگان در سامانه «سجام» به نشانی رسمی این سامانه به آدرس https://www.sejam.ir مراجعه کنند.

همچنین در راستای ارتقای امنیت دارایی‌های سهامداران و پیشگیری از فیشینگ، تأکید می‌شود سامانه «سجام» برای ثبت‌نام یا واریز سود، هیچ‌گونه پیامکی حاوی «لینک پرداخت» یا «درخواست اطلاعات حساس بانکی» ارسال نمی‌کند. هرگونه پیامک دارای لینک در این زمینه کلاهبرداری است و سهامداران باید اطلاعیه‌های رسمی را صرفاً از وب‌سایت شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به نشانی csdiran.ir و خبرگزاری‌های معتبر پیگیری کنند.

ثبت نام ۱۲۳ هزار سهامدار در سجام در مهر ماه

بر اساس آخرین آمار منتشر شده، در مهر ماه سال جاری، ۱۲۳ هزار و ۱۶۸ سهامدار جدید در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» ثبت‌نام و در مقابل ۱۱۴ هزار و ۴۷۰ سرمایه گذار نیز احراز هویت کرده‌اند که در مقایسه با ماه گذشته «شهریور ماه» که ۱۱۰ هزار و ۱۴۰ ثبت نام و ۱۱۸ هزار و ۲۲۵ احراز هویت به ثبت رسیده بود رشد ۱۲ درصدی در بخش ثبت نام را شاهد هستیم.

بر اساس این گزارش، آخرین آمار تجمیعی ثبت نام و احراز هویت در سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» حاکی از آن است که با ثبت نام ۱۲۳ هزار و ۱۶۸ سهامدار جدید در این سامانه و احراز هویت ۱۱۴ هزار و ۴۷۰ سهامدار دیگر در هفتمین ماه سال جاری، در مجموع تعداد ثبت نام سرمایه‌گذاران بازار سهام در این سامانه به ۴۸ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۱۲۴ نفر و تعداد احراز هویت‌ها نیز به ۴۱ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۸۰۷ نفر رسیده است.

جزییات ثبت نام و احراز هویت ۷ ماه ابتدایی ۱۴۰۵

گفتنی است جزییات ثبت نام و احراز هویت در ۶ ماه ابتدایی سال جاری نیز نشان می‌دهد که در فروردین ماه ۲۸ هزار و ۷۲ نفر، اردیبهشت ماه ۶۰ هزار و ۱۸۹ نفر، خرداد ماه ۷۲ هزار و ۴۰۲ نفر، تیر ماه ۷۵ هزار و ۲۵۱ نفر، مرداد ماه ۶۱ هزار و ۱۳۴ نفر، شهریور ماه ۱۱۰ هزار و ۱۴۰ نفر و مهر ماه ۱۲۳ هزار و ۱۶۸ نفر در سامانه «سجام» ثبت نام کردند.

افزون بر این در فروردین ماه ۲۹ هزار و ۳۳۸ نفر، اردیبهشت ماه ۶۵ هزار و ۴۵۴ نفر، خرداد ماه ۵۶ هزار و ۷۱۸ نفر، تیر ماه ۶۴ هزار و ۱۰۱ نفر، مرداد ماه ۶۴ هزار و ۴۸۱ نفر، شهریور ماه ۱۱۸ هزار و ۲۲۵ نفر و مهر ماه ۱۱۴ هزار و ۴۷۰ نفر در این سامانه احراز هویت خود را انجام داده‌اند.

۱۰ استان پیشتاز ثبت نام

برای اطلاع از جزییات ثبت نام استانی در آخرین ماه تابستان سال جاری باید گفت: تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۱۰ استان «تهران با ۳۴ هزار و ۷۴۱، اصفهان با ۸ هزار و ۳۸۹، خراسان رضوی با ۷ هزار و ۶۱۲، البرز با ۵ هزار و ۴۷۲، خوزستان با ۴ هزار و ۷۹۴، فارس با ۴ هزار و ۳۵۴، آذربایجان شرقی با ۴ هزار و ۲۴۵، مازندران با ۳ هزار و ۴۹۷، گیلان با ۲ هزار و ۵۲۹ و آذربایجان غربی با ۲ هزار و ۱۲۸ نفر» در صدر بیشترین ثبت نام شده‌ها در کل ایران قرار دارند.

۱۰ استان با کم‌ترین ثبت نام

از سویی دیگر، بر اساس آمار‌های منتشر شده از سوی سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در دوره زمانی فوق، ۱۰ استان «ایلام با ۴۷۶، کهگیلویه و بویراحمد با ۵۹۸، خراسان شمالی با ۶۲۷، چهارمحال و بختیاری با ۷۴۶، کردستان با ۸۵۲، زنجان با ۸۷۴، خراسان جنوبی با ۹۶۲، سمنان با ۹۸۶، قزوین با یک هزار و ۱۵۵ و کرمانشاه با یک هزار و ۲۰۸ نفر» در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده‌ها در سامانه «سجام» در بین سایر استان‌ها قرار دارند.