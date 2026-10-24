رقابت‌های بک‌گامون بانوان کشور با حضور ۱۱۴ بازیکن در تهران برگزار شد و آرزو راوری از خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رقابت‌های بک‌گامون بانوان کشور با حضور ۱۱۴ بازیکن در تهران برگزار شد و آرزو راوری از خراسان رضوی عنوان قهرمانی را به دست آورد.

این رقابت‌ها با حضور دکتر عباس ناطق نوری رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی، خانم طالبی نایب رییس بانوان، خانم حیدری دبیر کل، محمد صادقی بینا رئیس انجمن بک گامون کشور و خانم حجتی نایب رییس بانوان انجمن و با شرکت ۱۱۴ بازیکن برجسته از سراسر کشور در باشگاه بک گامون چیتگر تهران برگزار شد.

در این رقابت‌ها آرزو راوری از خراسان رضوی به عنوان قهرمانی دست یافت،سحر نورسی  از کرمانشاه دوم شد و مریم هاشمپور دیگر نماینده خراسان رضوی در جایگاه سوم ایستاد.

همچنین بر اساس ارزیابی کمیته فنی مسابقات، تندیس اخلاق به آپامه زمانی از تهران و آزاده مودی از خراسان رضوی  و تندیس فنی به نگین جهانبازی ازخوزستان، لیلا اسماعیلی از تهران و زهرا شیلاتی از اصفهان اهدا شد.

برچسب ها: فدراسیون ورزش های هوایی ، وزارت ورزش وجوانان
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