باشگاه خبرنگاران جوان - غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صبح امروز در آیین شانزدهمین همایش ملی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی با اشاره به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد: تمدن ایران بزرگ در برابر تهدیدات ترامپ پایدار خواهد ماند؛ همان‌گونه که در طول تاریخ همچون سرو استوار ایستاده است.

وی افزود: کسی که از آن سوی دنیا ملت ایران را تهدید می‌کند و مدعی است می‌تواند یک‌شبه تمدن ایران را نابود کند، نه تمدن را و نه فرهنگ را می‌شناسد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصریح کرد: ممکن است دشمن با سلاح خود آسیبی وارد کند، اما ایران بزرگ همچنان پابرجا خواهد ماند و مانند گذشته استوار و مستحکم به مسیر خود ادامه خواهد داد.

حدادعادل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه ابوالفضل بیهقی در تاریخ و ادب فارسی گفت: بیهقی به‌یقین یکی از افتخارات این دیار است و در قرن پنجم هجری قمری، کم‌وبیش با فردوسی معاصر بوده است؛ به‌گونه‌ای که سالخوردگی فردوسی با دوره جوانی بیهقی هم‌زمان بوده است.

وی، قوت کلام، دقت و عمق اندیشه را از ویژگی‌های برجسته تاریخ بیهقی دانست و بیان کرد: این ویژگی‌ها به ماندگاری این اثر ارزشمند و تقویت استمرار تمدن ایرانی کمک کرده است.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی خراسان و سبزوار خاطرنشان کرد: سبزوار، خراسان و ایران بزرگ، مهد پرورش مردانی فرهیخته و فرهنگ‌ساز بوده‌اند که به تمدن ایرانی قوت و استمرار بخشیده‌اند.

حدادعادل ادامه داد: سبزوار امروز و بیهق دیروز، افتخارات فراوانی دارند و این خطه به پرورش حکیمان و ادیبان و همچنین دیانت و دوستی اهل‌بیت پیامبر(ص) در طول تاریخ ایران شناخته می‌شود.

وی همچنین از مسئولان و فرهیختگان شهرستان سبزوار برای تلاش در پاسداشت مقام ابوالفضل بیهقی قدردانی کرد و پیشرفت‌های دانشگاه حکیم سبزواری در این زمینه را مایه مباهات و خرسندی دانست.