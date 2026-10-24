استاندار اردبیل از هدف‌گذاری ۲۲ هزار و ۸۶۰ خانوار شهری و روستایی استان برای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود امامی یگانه امروز در نشست هماهنگی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای ۱۴۰۵ اظهار کرد: این سرشماری در ۲۵۹ حوزه استان شامل ۱۶۳ حوزه شهری و ۹۶ حوزه روستایی اجرا می‌شود.

او افزود: در این طرح، ۲۲ هزار و ۸۶۰ خانوار شهری و روستایی استان به‌عنوان جامعه هدف برای مراجعه آمارگیران تعیین شده‌اند که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۶۷۰ خانوار شهری و ۹ هزار و ۱۹۰ خانوار روستایی هستند.

استاندار اردبیل با اشاره به اطلاعات مورد نیاز در این سرشماری بیان کرد: اطلاعات هویتی، تحصیلی، وضعیت فعالیت، امکانات خانوار و مشخصات محل سکونت از طریق پرسشگری آمارگیران در عملیات میدانی جمع‌آوری می‌شود.

امامی یگانه تأکید کرد: در این سرشماری به همه خانوار‌ها مراجعه نخواهد شد و مراجعه آمارگیران صرفاً به خانوار‌های هدف اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران محدود است. وی حفظ محرمانگی اطلاعات را از اصول اجرای این طرح دانست و گفت: هدف نهایی، دستیابی به حداکثر پوشش جمعیتی و جغرافیایی با صرف بهینه زمان و هزینه است.

او سه راهبرد اصلی این سرشماری را استفاده از داده‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی، سرشماری اینترنتی به‌عنوان لایه مکمل و اجرای عملیات میدانی عنوان کرد.

امامی یگانه با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ نهمین مرحله سرشماری در کشور است، افزود: در این طرح، ۵۵ آمارگیر به‌صورت میدانی و با مراجعه حضوری، اطلاعات مربوط به ۵ درصد از نمونه‌های جمعیتی را جمع‌آوری می‌کنند.

منبع: استانداری

برچسب ها: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، اطلاعات هویتی ، آمارگیران
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