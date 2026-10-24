باشگاه خبرنگاران جوان - مجید صفری مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اختصاص ۱۶ هزار و ۷۴۲ هکتار از اراضی استان به کشت پنبه خبر داد و پیش بینی کرد: با میانگین تولید چهار تن در هکتار، امسال حدود ۶۷ هزار تن وش پنبه در استان برداشت شود.

او با اشاره به سطح زیر کشت پنبه در استان اظهار کرد: برداشت محصول پنبه از اواخر مهرماه آغاز شده است و با توجه به بارندگی ها، تا پایان بهمن ماه ادامه دارد.

صفری عنوان کرد: ارقام پنبه کشت‌شده در استان فارس شامل ارقام داخلی گلستان، ارمغان و ساجدی و ارقام وارداتی بابیلون و لیدر است که متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های تولیدی مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

مدیر زراعت سازمان با اشاره به ظرفیت مکانیزاسیون برداشت پنبه بیان کرد: از مجموع مزارع پنبه استان، حدود سه هزار هکتار قابلیت برداشت با کمباین وش‌چین را دارد و در حال حاضر ۲ دستگاه کمباین وش‌چین و ۹ دستگاه غوزه‌چین در سطح استان موجود است که در عملیات برداشت محصول مورد استفاده قرار می‌گیرند.

صفری با بیان اهمیت برداشت به‌موقع و اصولی پنبه خاطرنشان کرد: توسعه مکانیزاسیون برداشت، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار و جلوگیری از افت کمی و کیفی محصول، از جمله عوامل مؤثر در بهبود عملکرد و اقتصادی‌تر شدن تولید پنبه به شمار می‌رود.

وی در پایان بر ضرورت بهره‌گیری بهینه از ماشین‌آلات موجود و برنامه‌ریزی برای توسعه تجهیزات مکانیزه برداشت با هدف تسهیل عملیات برداشت و حمایت از پنبه‌کاران استان اشاره کرد.

این مقام مسئول توضیح داد: بر اساس اطلاعات علمی موجود، پنبه مهم‌ترین گیاه لیفی جهان است که الیاف آن در صنعت نساجی و دانه آن برای استخراج روغن و کنجاله خوراک دام استفاده می‌شود؛ این گیاه از نظر اقلیمی به دوره رشد طولانی، تابستان گرم و خشک و آب کافی در مرحله گلدهی نیاز دارد و برداشت به‌موقع وش، نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت الیاف و ارزش اقتصادی محصول دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: مکانیزاسیون برداشت پنبه، با کاهش وابستگی به نیروی کار فصلی، کوتاه‌کردن زمان برداشت و کاهش ناخالصی‌های محصول، از راهبرد‌های شناخته‌شده برای افزایش بهره‌وری در این زنجیره تولید محسوب می‌شود و در سال‌های اخیر توسعه کمباین‌های وش‌چین و غوزه‌چین در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی جایگاه ویژه‌ای یافته است.

منبع: جهاد کشاورزی فارس