دیدار‌های مقدماتی روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان صبح امروز در چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، در حال برگزاری می‌باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان- نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است: در وزن 55 کیلوگرم، پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه 10 بر 1 به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. در این مرحله پیام احمدی در 70 ثانیه رقیب هندی خود را 9 بر صفر کرد و به نیمه نهایی رسید.

در وزن 60 کیلوگرم، علی احمدی‌وفا پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه 9 بر 1 عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله در مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه 8 بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

در وزن 77 کیلوگرم، علی اسکو در دور اول با نتیجه 11 بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه 12 بر 1 یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه 5 بر 1 روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. اسکو در این مرحله مقابل سنان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان مبارزه خواهد کرد.

در وزن 82 کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه 6 بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

برچسب ها: کشتی ، علیرضا دبیر ، کشتی فرنگی
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