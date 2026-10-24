مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از آزادی ۱۶۴ محکوم مالی جرائم غیر عمد در هفت ماهه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محمدعلی شاه‌حسینی مدیر نمایندگی ستاد دیه استان یزد گفت: طی ۷ ماهه نخست سال جاری، ۱۶۴ زندانی جرایم غیرعمد به همت ستاد دیه و با دل‌های گرم نیکوکاران یزدی از زندان‌های استان رها شده و جانی دوباره گرفتند تا در کنار خانواده‌های خود روز‌های روشنی را آغاز کنند.

وی افزود: رقم بدهی این زندانیان آزاد شده ۱۳۸۷ میلیارد تومان بود که با قبولی دادخواست اعسار، اخذ گذشت رضایت مندانه از شکات و آورده محکومین مبلغ ۱۳۴۸ میلیارد تومان تامین گردیده و مابقی این مبلغ از منابع این ستاد مردمی شامل کمک‌های خیرین و نیکوکاران نوعدوست و تسهیلات بانک‌های عامل مبلغ ۳۹ میلیارد تومان به حساب سپرده دادگستری واریز و زمینه آزادی این ۱۶۴ نفر و بازگشت آنها به آغوش گرم خانواده فراهم گردید.

وی با تشریح نوع محکومیت این مددجویان گفت: از این تعداد آزاد گردیده تعداد ۱۱۴ مددجو مربوط به محکومین مالی، تعداد ۴۰ محکوم مربوط به پرداخت مهریه و تعداد ۹ مددجو مربوط به نفقه و تعداد ۱ مددجو محکوم پرداخت دیه غیر عمد بودند که از این تعداد ۱۹ مددجو زن و تعداد ۱۴۵ مددجو مرد بودند.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با تجلیل از ایثار مردم و صنعتگران یزدی تأکید کرد: یزد همواره الگوی دستگیری و مدارا بوده است و امروز نه تنها مردم متدین و نیکوکار استان، بلکه صنعتگران و تولیدکنندگان باانگیزه ما نیز با تمام وجود پای کار آزادی زندانیان ایستاده‌اند و هر یاری کوچک و بزرگی که از سفره مردم یا دل واحد‌های صنعتی به این ستاد می‌رسد، قفل یک پرونده را می‌شکند و یک پدر یا مادر را به خانه بازمی‌گرداند.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه این تعداد مددجو به کانون خانواده بازگشته‌اند، اما داستان مهربانی یزدی‌ها تمام نشده است؛ هنوز عزیزانی هستند که در پشت میله‌های زندان، ثانیه‌شماری می‌کنند تا دستان پرمهر خیرین گره‌گشای کارشان باشد همکاران ما در ستاد مردمی دیه یزد آماده دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی خیرین گرامی از طریق مبادی رسمی هستند تا هیچ خانه‌ای بی‌سرپرست نماند.

شاه‌حسینی در پایان تأکید کرد: امید داریم با استمرار این حرکت مردمی، هیچ سرپناهی در یزد چشم‌انتظار عزیزِ در بند نماند و چراغِ پرفروغِ همدلی در این دیار خیرپیشه، همواره روشن بماند.