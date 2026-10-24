باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - بازار ارز در ماه‌های اخیر به یکی از بحرانی‌ترین حوزه‌های اقتصاد کشور تبدیل شده و نوسانات شدید آن، فشار معیشتی سنگینی را بر معیشت مردم وارد کرده است. افزایش نجومی قیمت‌ها، از خودروهای داخلی تا کالاهای اساسی، نشان‌دهنده عدم ساماندهی مناسب در این حوزه است.

در چنین شرایطی، انتظار از نهادهای مسئول برای مهار این بحران هر روز بیشتر می‌شود. بر اساس قانون، کنترل نرخ ارز بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد اختیارات گسترده‌ای در این حوزه دارد. با این حال، عملکرد این نهاد در ماه‌های گذشته با انتقادات جدی مواجه بوده و بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست‌های اتخاذشده نتوانسته ثبات لازم را به بازار بازگرداند.

یکی از محورهای اصلی این انتقادات، عدم پاسخگویی این نهاد در قبال تصمیماتش است. همچنین، سیاست‌هایی مانند اعطای ارز به افراد، در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، به جای کمک به اقشار ضعیف، منافع ملی را به خطر می‌اندازد. در این میان، ضرورت نظارت مستقیم و مؤثر مجلس بر بانک مرکزی و بازگشت ارز به سمت نیازهای اساسی، از جمله مطالبات جدی نمایندگان است.

محسن بیگلری نماینده مجلس با اشاره به وضعیت بازار ارز تصریح کرد: بانک مرکزی عملکرد مناسبی ندارد و نتوانسته به کنترل نرخ ارز بپردازد. وقتی کنترل قیمت ارز به درستی انجام نمی‌شود، قیمت تمامی کالاها افزایش پیدا می‌کند. خودروهای ایرانی طی یک هفته چنان افزایش قیمت پیدا می‌کنند که قابل باور نیست.

بیگلری گفت: عدم ساماندهی امور ارزی در کشور و عمل نکردن بانک مرکزی به وظیفه‌اش در این زمینه باعث بروز مشکلات جدی برای مردم شده است. مردم توقع دارند، بانک مرکزی به عنوان نهادی که متولی کنترل نرخ ارز در کشور است، سیاست‌های صحیحی را به اجرا بگذارد و ارزش پول ملی را حفظ کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شرایط بسیار سختی برای کشور به وجود آمده است و بانک مرکزی باید در زمینه شرایط ارزی کشور پاسخگو باشد.

بیگلری گفت: در این شرایط بانک مرکزی اعلام می‌کند که به هر فرد ایرانی بالای ۱۸ سال ۱۰ هزار دلار ارز اعطا می‌شود. در شرایطی که با کمبود ارز در کشور روبرو هستیم و تأمین ارز برای واردات دارو و اقلام موردنیاز به سختی انجام می‌شود، این سیاست‌ها درست نیستند و در نهایت منافع کشور را تأمین نمی‌کنند.

وی ادامه داد: نقیصه قانونی که مجلس هیچ ابزاری برای نظارت بر رئیس بانک مرکزی ندارد؛ باید رفع شود و در عین حال اختیارات گسترده در حوزه ارز و تورم به این نهاد واگذار شده است. از همین رو باید مجلس بتواند نظارت مستقیم و مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی داشته باشد.

نماینده سقز و بانه در مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، نیاز است سازوکار قانونی پیش‌بینی شود که بانک مرکزی در مقابل مجلس پاسخگو باشد و شخص رئیس جمهور نیز پاسخگویی داشته باشد.

بیگلری تأکید کرد: بانک مرکزی باید تا جایی که می‌تواند ارز و اعتبارات را به سمت واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان و اقلام حیاتی مانند دارو سوق دهد. در شرایط فعلی باید معیشت مردم اولویت باشد و از افزایش قیمت‌ها به شدت جلوگیری شود.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: کشور در وضعیت حساسی قرار دارد و باید سیاست‌ها متناسب با شرایط ویژه کشور به اجرا گذاشته شود. دستگاه‌های مختلف باید متوجه وضعیت کشور باشند و با اعمال سیاست‌های صحیح به بهبود وضعیت معیشت مردم کمک کنند.