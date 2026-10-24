دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان قم از آغاز نهمین دوره سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: این سرشماری بر پایه اطلاعات موجود در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود و مراجعه به منازل تنها برای تکمیل اطلاعات ناقص و به‌صورت محدود خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجواد شاکر آرانی در نشست ویدئوکنفرانسی با رئیس‌جمهور با اشاره به شیوه اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا افزود: در این دوره، اطلاعات جمعیتی از طریق بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی جمع‌آوری می‌شود و برخلاف دوره‌های گذشته، مراجعه عمومی به منازل در دستور کار نیست.

وی ادامه داد: بخشی از اطلاعات خانوارها، به‌ویژه اطلاعات مربوط به محل سکونت و مواردی که از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی قابل دسترسی نیست، نیازمند تکمیل است و شهروندانی که برای ثبت اطلاعات مکانی پیامک دریافت می‌کنند، باید با مراجعه به سامانه دولت من، محل زندگی خود را ثبت کنند.

دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان قم با اشاره به فعالیت ۲۵ مأمور سرشماری به‌صورت نمونه‌ای در استان گفت: این مأموران برای جمع‌آوری اطلاعاتی درباره وضعیت مسکن، کسب‌وکار و تحصیلات تعدادی از خانوار‌ها به منازل مراجعه می‌کنند تا خلأ‌های اطلاعاتی موجود برطرف و داده‌های مورد نیاز نظام برنامه‌ریزی کشور تکمیل شود.

شاکر آرانی از شهروندان خواست در صورت مراجعه مأموران، با آنان همکاری کنند و افزود: مأموران سرشماری با جلیقه مخصوص و کارت شناسایی معتبر به منازل مراجعه خواهند کرد و جمع‌آوری اطلاعات نمونه‌ای تا اواخر آبان ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا نیز قرار است تا اوایل اسفند اعلام شود.

برچسب ها: سرشماری نفوس ، برنامه و بودجه
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